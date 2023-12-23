الرقابة التموينية ببورسعيد تداهم «سوبر ماركت» يبيع السكر المُخفض بأزيد من السعر|تفاصيل

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة بورسعيد برئاسة محمد عوض جهودها تتفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية.

وشنّت مديرية تموين بورسعيد حملات لمجابهة وضبط التجار ضعاف النفوس ممن استغلوا ما اتخذته الدولة من إجراءات وقرارات لتنفيذ مبادرات تخفيض الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .



وتمكنت الحملات من ضبط أحد المحال التجارية بدائرة حى العرب قام صاحبه بحيازة وعرض وبيع سكر مدعم تابع لمبادرة تخفيض الأسعار مبادرة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين لإيصال السلع الإستراتيجية إليهم بأسعار تنافسية لبيعه أزيد من السعر للمواطنين عن طريق بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة دون وجه حق



تم التحفظ على كمية تقدر ب 242 كجم سكر مدعم وتحرير محضر بالواقعة لمخالفة القانون 163 لسنة 1950 والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمعدل بالقانون 109 لسنة 1980- وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



وأهاب محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد التجار الإلتزام وعدم إحتكار أى سلعة غذائية أو غير غذائية أو بيع سعرها أزيد من السعر أو بيع سلعة خاصة بالمبادرة

وشدد عوض على ان مديرية تموين بورسعيد سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية على كل من تسول له نفسه إحتكار هذه السلع لزيادة سعرها والتربح دون وجه حق .

