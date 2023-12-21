بورسعيد تحتفل بـ عيد انتصار المقاومة الشعبية| الغضبان : يوم البناء.. شاهد

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة لأهالي محافظة بورسعيد وقياداتها العسكرية والتنفيذية والشعبية، كما توجه بالتهنئة لأبطال بورسعيد وأسرهم.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بهؤلاء الأبطال الذين رفعوا اسم مصر عاليا، وضحوا بكل ماهو غال ونفيس من أجل الحفاظ على أراضى بورسعيد.

وقال محافظ بورسعيد " أنتم لكم الحق علينا لما بذلتوه من تضحيات غالية ".

جاء ذلك في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بالذكرى الـ 67 لانتصار المقاومة الشعبية عام 1956، فى لقاء موسعا، عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية والعسكرية و الدينية والشعبية بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، و الدكتور منصور بكري ، و الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، و الدكتور محمود علم الدين عضو مجلس الشيوخ ، والمستشار العسكري لمحافظة بورسعيد.

وقال محافظ بورسعيد أن أجدادنا في بورسعيد حفروا تاريخ بورسعيد بدمائهم، وجعلوا اسم بورسعيد رمزا يخلد على مر العصور، قائلا ان شعب مصر عظيم يظهر دائما في وقت الشدائد، واليوم هو تذكرة بهذا الانتصار العظيم، موجها التحية لكل بطل شارك في الحفاظ على اراضي بورسعيد.

احتفالات بورسعيد بعيدها القومى IMG-20231221-WA0080 IMG-20231221-WA0078 IMG-20231221-WA0075 IMG-20231221-WA0077 IMG-20231221-WA0067 IMG-20231221-WA0072 IMG-20231221-WA0071 IMG-20231221-WA0079 IMG-20231221-WA0060 IMG-20231221-WA0062 IMG-20231221-WA0051 IMG-20231221-WA0053 IMG-20231221-WA0052 IMG-20231221-WA0050 IMG-20231221-WA0045

و خلال كلمته ، جدد محافظ بورسعيد تهنئته للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفوزه في الانتخابات الرئاسية.



وتوجه محافظ بورسعيد بكافة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على جعل بورسعيد قاطرة التنمية ، ونموذجا يحتذى به في كافة المجالات، مشيرا أن اليوم نحتفل بالانتصار في الماضي والانتصار في الحاضر، فالدولة المصرية تبني وتعمر وتحارب معا ، لافتا إلى أن المصريين نسيج وطني واحد ولا يستطيع أحد ان يقهره، ولابد من وعي المواطن بجهود الدولة المصرية، ومواجهة أي تحديات تهدف للنيل من وحدة الوطن.

و من جانبه، توجه الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالتهنئة لأهالي بورسعيد وأجهزتها التنفيذية والشعبية، بمناسبة ذكرى عيد النصر "، متنميا لمحافظة بورسعيد دوام التقدم والرخاء والتنمية، وأكد أن أهالي بورسعيد رمزا للتحدي والوحدة والصمود ، ودائما يتغلبون على الصعاب والأزمات التي تواجه المحافظة، متطرقا للحديث عن الفارق الذي شهدته محافظة بورسعيد حاليا من تنمية في كل الاتجاهات .

وأكد الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، على فخره بما حققته الدولة المصرية من تطور غير مسبوق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مقدما التهنئة لسيادته على فوزه في الانتخابات الرئاسية ، كما تقدم بالشكر لمحافظ بورسعيد على التنمية و التقدم الذي يجرى ببورسعيد على كافة الأصعدة.

و خلال حديثهم، قال ممثلي الأحزاب السياسية كل عام وبورسعيد طيبه وأحفاد 56 والتي قامت بتغير الشرق الأوسط كله وليس الدولة المصرية كل سنه والشعب المصري العظيم يظهر دائما بهذا المظهر المشرف للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة والانتخابات الرئاسية والصورة المشرفة للشعب المصري في انزل وشارك وصوتك امانه ودور المرأة المصرية ودورها العظيم من اجل الاستقرار ،ومدي المصابرة ومدي حبه للدولة المصرية ، ونشكر محافظ بورسعيد علي دوره العظيم في حجم الانجازات الكبيرة علي ارض بورسعيد وفتح باب الحوار المجتمع المدني وفتح باب النقاش للشباب والاطلاع علي رؤيه الشباب وعدم تهميش الشباب وتصدير الشباب المشهد ونشكر القيادة الرشيدة الحكيمة وكل سنه وشعب بورسعيد طيب ومزيد من الاحتفالات .

وقال ممثل الكنيسة نحن في مصر نعيش في مصرنا مسلم مسيحي جميعا واحد ونحتفل جميعا ب56 اعياد النصر لبورسعيد الباسلة الحرة وانتصارها علي جميع الطغاة ودور أجدادنا العظيم في الدفاع عن ارض بورسعيد ،والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو راجل عظيم ودوره العظيم لحجم الإنجازات علي ارض الوطن وتوحيد صفوف الشعب المصري الواحد والنهضة الحضارية علي ارض بورسعيد .

وخلال حديثه، قال ممثل الأوقاف، أود أن أرحب في البداية بجميع الحضور ومحافظ بورسعيد علي هذه المناسبة العظيمة وهو اعياد النصر لبورسعيد الباسلة وتوحيد الصفوف لشعب مصر،و أهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي علي شعب مصر واهنئ الشعب البورسعيدي الباسل علي العيد القومي و قال المولي عز وجل ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا )