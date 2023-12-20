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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"بورسعيد" أولى الجامعات المصرية تفعيلا لمبادرة "سفراء الحوكمة "

جامعة بورسعيد أول
جامعة بورسعيد أول الجامعات المصرية التى تفعل مبادرة "سفراء ا

استقبل الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، ممثلي المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتور عمرو نبيل رئيس قطاع الحوكمة المؤسسية والدكتور محمد حبيب نائب رئيس قطاع الحوكمة المؤسسية في اطار تفعيل مبادرة "سفراء الحوكمة" بجامعة بورسعيد .

جامعة بورسعيد أول الجامعات المصرية التى تفعل مبادرة "سفراء الحوكمة "

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IMG-20231220-WA0069
IMG-20231220-WA0067
IMG-20231220-WA0067
IMG-20231220-WA0065
IMG-20231220-WA0065
IMG-20231220-WA0066
IMG-20231220-WA0066

وحضر اللقاء الدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد للدراسات العليا والبحوث والدكتورة هبة يوسف سليمان منسق لجنة التنمية المستدامة بالجامعة، وذلك في اطار تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة بورسعيد والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور أيمن محمد ابراهيم، أهمية بروتوكول التعاون بين جامعة بورسعيد والمعهد والذي أثمر عن أكثر من برنامج تدريبي لمختلف منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الاداري.

من جانبها أشارت الدكتورة راوية رزق إلى اهتمام الجامعة بالتنمية المستدامة والحوكمة وما حققته الجامعة من تميز في تصنيفات التنمية المستدامة الدولية المختلفة.

وبدأت المبادرة باليوم التدريبي الأول الذي قدمه الدكتور عمرو نبيل والذي تناول تعريف ومباديء وأساسيات حوكمة المؤسسات.

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وأشارت الدكتورة هبه يوسف سليمان إلى أن مبادرة سفراء الحوكمة التي بدأت اليوم بالجزء التدريبي التعريفي الأول سوف تستكمل بتدريبات قادمة أكثر تخصصا في المرحلة القادمة بعد التنسيق مع المعهد.

وقد حضر المبادرة عددا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة و أعضاء الجهاز الاداري والطلاب وطلاب الدراسات العليا وعددا من خريجي الجامعة من العاملين في المؤسسات والهيئات المختلفة بمحافظة بورسعيد .

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