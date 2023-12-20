46 طالبا و18 مدرسة يشتركون بمعرض ايسف للعلوم والهندسة في بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، معرض « ايسف» للعلوم والهندسة 2023 – 2024 المقام بمركز التطوير التكنولوجي وذلك للتعرف على مشروعات الطلاب أثناء مرحلة التقييم لمشروعات الطلاب المشاركين في المعرض من قبل لجنة مشكلة من كلية الهندسة والعلوم جامعة بورسعيد تمهيدا لتصعيد المشروعات الفائزة لتمثيل بورسعيد في معرض الجمهورية بحضور دكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم و قيادات التعليم. والأستاذة سمر موافي رئيس حي الضواحي

وأشاد محافظ بورسعيد بمشروعات الطلاب ومهاراتهم التي تؤهلهم للوصول لمراكز متقدمة خلال المسابقات النهائية، مؤكدا على تقديم كامل الدعم للطلاب خلال تمثيلهم لمحافظة بورسعيد على مستوى الجمهورية ، وعلى هامش المعرض، عقد محافظ بورسعيد لقاءا مع طلاب الصف الأول بالمرحلة الثانوية أثناء تواجدهم فى ورشة عمل التابلت المدرسي.

وأشار المحافظ خلال حديثه، الى أن محافظة بورسعيد أولت لملف التعليم اهتماما خاصا، وحرصت على تطوير المدارس و المعلمين للارتقاء بالعملية التعليمية، منوها لأهمية التدريب المستمر على احدث نظم التعليم بما يحقق الاهداف المرجوة من تطوير العملية التعليمية

جدير بالذكر ، تم تصعيد عدد 30 مشروع للمعرض المحلى لمحافظة بورسعيد والمؤهل للتصفيات ما قبل النهائية للمعرض الجمهورى ، تشمل 16 مشروع علمى- 14 مشروع هندسى

16 مشروع جماعى- 14 مشروع فردى و عدد المشرفين 15 مشرف من السادة المعلمين ، بينما كان عدد الطلاب 46 طالب

منهم 9 مشاريع تحت السن ( أقل من 14 عام).

46 طالب و 18 مدرسة يشتركون في المعرض المحلي لمحافظة بورسعيد و تتنوع المشاريع IMG-20231220-WA0049 IMG-20231220-WA0045 IMG-20231220-WA0043 IMG-20231220-WA0044 IMG-20231220-WA0046 IMG-20231220-WA0033 IMG-20231220-WA0038 IMG-20231220-WA0034 IMG-20231220-WA0042 IMG-20231220-WA0036 IMG-20231220-WA0027 IMG-20231220-WA0040 IMG-20231220-WA0035 IMG-20231220-WA0030 IMG-20231220-WA0031

و تتنوع المشاريع بين علمية وهندسية فى المجالات المختلفة

وهي (الكيمياء الحيوية _علوم النباتات _الهندسة البيئية _التصاميم والمواد المستدامة _الهندسة الميكانيكة _الهندسة الطبية _الأنظمة المدمجة _أنظمة البرمجيات _ الحاسوبية والمعلوماتية _علم المواد)

واشتركت 18 مدرسة في المعرض و هم ( مدرسة ظهر التكنولوجية التطبيقية - مدرسه الشهيد مجند أبو جمره الفنيه المتقدمه العسكريه - اشتوم الجميل الابتدائية - القناه الاعداديه بنين- مدرسة طلعت حرب الرسمية المتميزة لغات- مدارس النيل المصرية - أسامه بن زيد الرسميه للغات- الخلفاء الراشدين الاعداديه بنين - أبو بكر الصديق- علم الدين الثانويه بنات- بورسعيد الثانويه بنات- مدرسة بورسعيد المتكاملة للغات- الغرفة التجارية الثانوية بنات- القناة ع بنات- بنك بورسعيد الوطنى الرسمية لغات- بورسعيد الرسمية لغات-مدرسة المتفوقين المنصورة - الصفوة الخاصة)