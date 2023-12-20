عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبلوغه سن التقاعد.. محافظ بورسعيد يكرم السكرتير العام المساعد

لبلوغه سن التقاعد
لبلوغه سن التقاعد محافظ بورسعيد يكرم السكرتير العام المساعد

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد بمحافظة بورسعيد؛ وذلك خلال احتفالية بديوان عام محافظة بورسعيد، بمناسبة بلوغه سن المعاش القانوني، وتقديرا لجهوده خلال فترة عمله بالمحافظة، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري،  و عدد من مديري المديريات و الأجهزة التنفيذية و أسرة السكرتير المساعد.

لبلوغه سن التقاعد محافظ بورسعيد يكرم السكرتير العام المساعد

IMG-20231220-WA0024
IMG-20231220-WA0024
IMG-20231220-WA0023
IMG-20231220-WA0023
IMG-20231220-WA0022
IMG-20231220-WA0022
IMG-20231220-WA0019
IMG-20231220-WA0019
IMG-20231220-WA0013
IMG-20231220-WA0013
IMG-20231220-WA0021
IMG-20231220-WA0021
IMG-20231220-WA0020
IMG-20231220-WA0020
IMG-20231220-WA0018
IMG-20231220-WA0018
IMG-20231220-WA0017
IMG-20231220-WA0017
IMG-20231220-WA0016
IMG-20231220-WA0016

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بمشاعر الحب والتقدير والوفاء التي سادت الاحتفالية، وأكد محافظ بورسعيد أن الأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد يعد نموذجا للمسئول المثالي ، الذي يتفاني في عمله، ويبذل قصارى جهده لتنفيذ المهام الموكلة إليه على أكمل وجه ، مشيدا بأخلاقه العالية في تعامله مع زملائه ورؤسائه في العمل، فضلا عن تمتعه بالاجتهاد و السعى الدائم لتحقيق مصلحة العمل وسرعة أداء مهامه وواجباته.

محافظ بورسعيد: الدولة تبذل جهودا مضنية للارتقاء بالمنظومة الصحية

وفد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يزور جامعة بورسعيد لمعرفة احتياجاتها الوظيفية

كما أكد محافظ بورسعيد أن  الأستاذ عبد العظيم رمضان،  كان له دور بارز في الارتقاء بنظام العمل،  و ساهم في تأدية واجباته على درجة عالية من الكفاءة،  ووجه محافظ بورسعيد الشكر له على مجهوداته خلال فترة عمله ،  وبصماته الطيبة والواضحة في العمل الإداري. 

وقام المحافظ بتقديم شهادة تقدير ومصحف وميدالية  للأستاذ عبد العظيم رمضان  ،  متمنيا له التوفيق والصحة والسعادة، وحرص محافظ بورسعيد على التقاط عدد من الصور التذكارية مع السكرتير المساعد وأسرته .

ومن جانبه، وجه السكرتير العام المساعد ،  كافة الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد،  على دعمه الدائم له خلال فترة عمله ،  وحرصه على متابعة ملفات العمل باستمرار مؤكدا أنه يكن لمحافظ بورسعيد كافة التقدير والاحترام،  مثنيا على جهود المحافظ المتواصلة لتنفيذ خطط التنمية في كافة الاتجاهات.

بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد مديري المديريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

مشيها شمال.. المتهم بإنهاء حياة أمه: اتخنقت وجبت أخري من لسانها

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

إقالات بالجملة من قناة الزمالك.. تفاصيل

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يشيد بجهود الهيئة القضائية خلال الانتخابات الرئاسية 2024

اصطفاف المعادات والسيارات لمواجهة تداعيات الأحوال الجوية خلال الشتاء في بورفؤاد

الغضبان: المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد تدعم السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة

محافظ بورسعيد: فخور بإنجازات الدولة المصرية خلال فترة الرئيس السيسي الماضية| شاهد

فوز جامعة بورسعيد بالمركز الثاني في مسابقة حافز الابتكار

إقامة مصنع ملابس جاهزة ببورسعيد يواكب الأسواق العالمية

محافظ بورسعيد يتابع العمل داخل محطة تسمين الماشية ومجزر المحافظة

لمتابعة سير العمل.. الغضبان يتفقد مصنع مضرب الأرز بجنوب بور سعيد

ترشيحاتنا

وزيري يتابع آخر مستجدات الأعمال بعدد من مشروعات تطوير قلعة صلاح الدين الأيوبي

مسئول أمريكي يعترف: إدارة بايدن تريد إنهاء الحرب على غزة

الاحتلال يستولي على 10 مركبات ويقتحم 15 منزلاً في نابلس

ملك البحرين يبعث برسالة إلى الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه حكم الكويت

الحكومة تستعرض تقرير إطلاق منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص

في 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 29 جنديا ومصرع واحد في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جون ستاينبيك.. رسب في الجامعة وحصل على جائزة نوبل|إيه قصته؟

بطولة أحمد العوضى.. محمد شاهين يسجل الأغنية الدعائية لفيلم الإسكندراني| صور

بسبب أعمال تحسين الطرق| اكتشاف هيكل عظمي ببريطانيا عمره 2000عام

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

فيديو

غير مسبوقة.. هل تتأثر الأرض بقذف الشمس لـ رياح شمسية؟| فيديو جراف

أول تعليق لنجم فيلم Fast X بعد وصوله مصر: أتمنى زيارة الرئيس السيسي

صلاح خارج القائمة.. تعرف على أغلي لاعبي العالم لعام 2023 /فيديوجراف

تيريس جيبسون نجم فيلم Fast X في زيارة إلى مصر بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ