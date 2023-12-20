كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد بمحافظة بورسعيد؛ وذلك خلال احتفالية بديوان عام محافظة بورسعيد، بمناسبة بلوغه سن المعاش القانوني، وتقديرا لجهوده خلال فترة عمله بالمحافظة، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري، و عدد من مديري المديريات و الأجهزة التنفيذية و أسرة السكرتير المساعد.

لبلوغه سن التقاعد محافظ بورسعيد يكرم السكرتير العام المساعد IMG-20231220-WA0024 IMG-20231220-WA0023 IMG-20231220-WA0022 IMG-20231220-WA0019 IMG-20231220-WA0013 IMG-20231220-WA0021 IMG-20231220-WA0020 IMG-20231220-WA0018 IMG-20231220-WA0017 IMG-20231220-WA0016

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بمشاعر الحب والتقدير والوفاء التي سادت الاحتفالية، وأكد محافظ بورسعيد أن الأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد يعد نموذجا للمسئول المثالي ، الذي يتفاني في عمله، ويبذل قصارى جهده لتنفيذ المهام الموكلة إليه على أكمل وجه ، مشيدا بأخلاقه العالية في تعامله مع زملائه ورؤسائه في العمل، فضلا عن تمتعه بالاجتهاد و السعى الدائم لتحقيق مصلحة العمل وسرعة أداء مهامه وواجباته.

كما أكد محافظ بورسعيد أن الأستاذ عبد العظيم رمضان، كان له دور بارز في الارتقاء بنظام العمل، و ساهم في تأدية واجباته على درجة عالية من الكفاءة، ووجه محافظ بورسعيد الشكر له على مجهوداته خلال فترة عمله ، وبصماته الطيبة والواضحة في العمل الإداري.



وقام المحافظ بتقديم شهادة تقدير ومصحف وميدالية للأستاذ عبد العظيم رمضان ، متمنيا له التوفيق والصحة والسعادة، وحرص محافظ بورسعيد على التقاط عدد من الصور التذكارية مع السكرتير المساعد وأسرته .

ومن جانبه، وجه السكرتير العام المساعد ، كافة الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد، على دعمه الدائم له خلال فترة عمله ، وحرصه على متابعة ملفات العمل باستمرار مؤكدا أنه يكن لمحافظ بورسعيد كافة التقدير والاحترام، مثنيا على جهود المحافظ المتواصلة لتنفيذ خطط التنمية في كافة الاتجاهات.