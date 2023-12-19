محافظ بورسعيد: الدولة تبذل جهودا مضنية للارتقاء بالمنظومة الصحية

قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان، إن الدولة تبذل جهودًا مضنية للارتقاء بالمنظومة الصحية، مؤكدًا تقديم الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بالمحافظة؛ للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الثلاثاء، مع مسئولي المستشفيات الخاصة بالمحافظة؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لانضمام مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.



أشار المحافظ إلى بدء الخطوات التنفيذية لانضمام مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى، مؤكدًا تذليل أية عقبات لسرعة حصول المستشفيات على الاعتماد والجودة وبدء انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل واستيفاء معايير الجودة والرقابة للانضمام للمنظومة الجديدة.



أوضح أنه سيتم وضع خطة عمل لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة، موجها بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات، والرعاية الطبية والصحية داخل مستشفيات القطاع الخاص، والتي تتكامل مع مستشفيات التأمين الصحي الشامل، بما يحقق منظومة صحية متطورة على أعلى مستوى.