وفد من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة يزور جامعة بورسعيد لمعرفة احتياجاتها الوظيفية

استقبل الدكتور ايمن أبراهيم رئيس جامعة بورسعيد وفدا من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وذلك بحضور سامية المصيلحي امين عام الجامعة ووسام محمد مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية بالجامعات والمراكز البحثية وهبه نسيم باحث تخطيط موارد بشرية وندى مجدي وكريمة محمد .



ورحب رئيس الجامعة باعضاء وفد الجهاز المركزي معربا عن سعادته بالتواصل والتعاون الدائم بين إدارة الجامعة والجهاز مؤكدا أن دور الجهاز المركزي يحفز أعضاء الجهاز الاداري لتقديم أفضل ما لديهم للحصول على درجات ترقي أعلى والتأهيل للمناصب القيادية بشكل لائق.

جاءت زيارة وفد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لمقر جامعة بورسعيد لبحث معدلات الاداء والوظائف التي تحتج لسد العجز بها وتقديم درجات وظيفية لها.