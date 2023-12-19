وزير التعليم العالي يعلن أسماء الفائزين بقرعة الحج للعاملين بالوزارة لعام 2024

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أسماء الفائزين بالقرعة العلنية الخاصة بموسم الحج لهذا العام 2024، للعاملين بديوان عام الوزارة والمعاهد التابعة لها والجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، بحضور لفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وهنأ الوزير الفائزين بأداء الحج، متمنيًا لهم التوفيق والقبول، معلنًا فوز 23 من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والمراكز البحثية موزعين كالتالي: 3 أعضاء هيئة تدريس من جامعة بنها، و3 من جامعة بني سويف، فضلاً عن 3 من أعضاء هيئة التدريس من جامعة دمنهور، و2 من أعضاء هيئة التدريس من جامعة القاهرة، وفوز 2 من أعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس، وعضو هيئة تدريس بجامعة حلوان، وعضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط، وعضو هيئة تدريس بجامعة دمياط، وعضو هيئة تدريس بجامعة العريش، وعضو هيئة تدريس بجامعة جنوب الوادي، وعضو هيئة تدريس بجامعة أسوان، وعضو هيئة تدريس بجامعة المنيا، وعضو هيئة تدريس بمعهد بحوث الإلكترونيات، وعضو هيئة تدريس بالمركز القومي للبحوث، وعضو هيئة تدريس بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

كما أعلن الوزير تحديد 10 من أعضاء هيئة تدريس (احتياطيًا) موزعين بالتساوي على: جامعات “القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والسويس، وطيبة التكنولوجية، ومدينة السادات، وجنوب الوادي، وأسيوط، وبنها، ودمنهور”.

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور فوز 10 مرشحين من الإداريين من الجامعات الحكومية والمراكز البحثية والمجمع اللغوي موزعين كالتالي: (2) بجامعة أسيوط، (2) بجامعة بني سويف، (1) مستشفى جامعة بني سويف، (1) جامعة بنها (1) جامعة العريش، إضافة إلى (1) المجلس الأعلى للجامعات، (1) جامعة القاهرة، (1) جامعة المنيا.

وأعلن أيضا تحديد (5) مرشحين احتياطيين موزعين كالتالي: (2) جامعة الإسكندرية، (1) المجلس الأعلى للجامعات، (1) جامعة الفيوم، (1) المعهد القومى للمعايرة.

و أعلن الوزير أيضا فوز (5) مرشحين من الإداريين بالجامعات التكنولوجية والمستشفيات الجامعية، والتمريض، وأكاديمية البحث العلمي والمراكز البحثية، وديوان عام الوزارة موزعين كالتالي: (1) الإدارة العامة للوافدين، (1) معهد المساحة بالمطرية، (1) بالإدارة المركزية لأمانة المجالس، (1) المعهد الفني الصناعي ببنها، (1) ديوان عام الوزارة، مشيرًا إلى تحديد (5) مرشحين احتياطيين موزعين كالتالي (2) ديوان عام الوزارة، إضافة إلى (1) إدارة الجامعات الخاصة والأهلية، (1) معهد البصريات بالسيدة زينب، (1) المعهد الفني التجاري بالروضة.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو علام، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، أن إجمالي المُتقدمين لهذا العام بلغ 1013 مُرشحًا.

وقال إن المُستوفين لشروط التسجيل بلغ عددهم (829) مرشحًا، موزعين على النحو التالي: 507 مرشحين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والمراكز البحثية والمجمع اللغوي، إضافة إلى (213) مرشحًا من الإداريين في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية والمجمع اللغوي، فضلًا عن (109) مرشحًا من الإداريين في الجامعات التكنولوجية والمستشفيات الجامعية والتمريض وقطاع البحث العلمي والمراكز البحثية ، إضافة إلى ديوان عام الوزارة والمعاهد الفنية الحكومية.

حضر مراسم إجراء القرعة، الدكتور عمرو علام، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتورة عبير الشاطر، مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين بالجامعات الحكومية والتكنولوجية والمراكز البحثية وأكاديمية البحث العلمي وقيادات وموظفي الوزارة.