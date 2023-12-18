عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة، والمراكز والمعاهد البحثية، ورؤساء الجامعات، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

txt

الجامعات والمراكز البحثية تستكمل مسيرة التقدم بالتصنيفات العالمية.. والتعليم العالي: المعايير تتماشى مع رؤية مصر

txt

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 2023.. وزير التعليم العالي يدعو المُستثمرين لدعم أفكار الشباب

txt

الأعلى للجامعات يجتمع لبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول .. تفاصيل

txt

بعد غلق التعليم العالي للعديد من الكيانات الوهمية.. تعرف على مصير طلابها

txt

الأعلى الجامعات يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024

txt

جامعة الملك سلمان تعقد وبينار بكلية الألسن اليوم.. شارك عبر هذا الرابط

txt

لتسهيل تأشيرات الدخول لمصر.. إدارة الوافدين بالتعليم العالي تطالب بتحديث بيانات هؤلاء الطلاب

txt

الأعلى للجامعات: لا منع للطلاب المتعثرين عن سداد المصروفات من خوض الامتحانات

txt

انطلاق اختبارات العملي والشفوي الأسبوع المقبل.. الجامعات تستعد لامتحانات منتصف العام الدراسي

txt

ننشر الأماكن الشاغرة بجامعة الملك سلمان للتقديم بالفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024

وثمن المجتمع الأكاديمي الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات  التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، قد أجريت داخل مصر على مدار ثلاثة أيام من 10 - 12 ديسمبر الجاري، تحت إشراف قضائي كامل.

التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أول تعليق من حملة السيسي الانتخابية على فوزه بفترة رئاسية ثالثة

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

موضوعات متعلقة

الجامعات والمراكز البحثية تستكمل مسيرة التقدم بالتصنيفات العالمية.. والتعليم العالي: المعايير تتماشى مع رؤية مصر

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 2023.. وزير التعليم العالي يدعو المُستثمرين لدعم أفكار الشباب

الأعلى للجامعات يجتمع لبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول .. تفاصيل

بعد غلق التعليم العالي للعديد من الكيانات الوهمية.. تعرف على مصير طلابها

الأعلى الجامعات يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024

جامعة الملك سلمان تعقد وبينار بكلية الألسن اليوم.. شارك عبر هذا الرابط

لتسهيل تأشيرات الدخول لمصر.. إدارة الوافدين بالتعليم العالي تطالب بتحديث بيانات هؤلاء الطلاب

الأعلى للجامعات: لا منع للطلاب المتعثرين عن سداد المصروفات من خوض الامتحانات

ترشيحاتنا

رئيس جامعة أسيوط: فوز السيسي بولاية جديدة دعم لاستقرار الدولة

سنظل خلفك.. الاتحاد العام لعمال مصر يهنئ السيسي لفوزه بولاية رئاسية جديدة

احتفالات للمواطنين بفوز السيسي وسط حشد من التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين

الشعب يؤكد اصطفافه خلف القيادة.. مجلس الشيوخ يهنئ السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية

عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر.. متى يؤدي اليمين أمام مجلس النواب؟

كواليس جلسة كولر مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة فلومينينسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 49.. 10 صور أثارت الجدل لـ نيللي كريم|شاهد

هنا شيحة: كل التحية لمهرجان الجونة بتقديم دورة استثنائية في هذه الظروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس

شاهد صور حفل زفاف هبة قطب| بدون حجاب

فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ