وزير التعليم العالي يهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة، والمراكز والمعاهد البحثية، ورؤساء الجامعات، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وثمن المجتمع الأكاديمي الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، قد أجريت داخل مصر على مدار ثلاثة أيام من 10 - 12 ديسمبر الجاري، تحت إشراف قضائي كامل.