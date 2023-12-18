فرصة للالتحاق بالجامعات بالتيرم الثاني.. دعم كبير من التعليم العالي للطلاب الوافدين من تسهيلات وخدمات جديدة

فرصة للطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات بالتيرم الثاني

التعليم العالي : دعم كبير للطلاب الوافدين من تسهيلات وخدمات جديدة

تسعى وزارة التعليم العالي إلى جذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر ، لذا تتيح لهم العديد من الخدمات ، بالإضافة أى فرصة الالتحاق بالجامعات في منتصف العام الدراسي.

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم إن الوزارة تعمل على تطوير منصة أدرس فى مصر من أجل استقطاب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، وذلك بالإضافة إلى برامج للسياحة التعليمية التي يتم توفيرها للطلاب .

وأشار المصدر إلى أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى سبق وأن وجه بالقيام بإضافة جميع الجامعات المصرية حتى تكون متاحة لكافة الطلاب الوافدين على منصة أدرس فى مصر، كما أنه سيتم إضافة جميع الجامعات الحكومية الخاصة والأهلية متاحة على المنصة .

وأشار إلى أنه بمجرد استقطاب وافد وبدء تأهيل الطلاب ويتم توفير برامج سياحة تعليمية للطلاب الوافدين للترويج للسياحة المصرية والأماكن التعليمية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع المكاتب الثقافية في السفارات المصرية في الخارج من أجل الترويج للبرامج الدراسية فى الجامعات الحكومية.



وقال الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى الجديد، إن هناك تنظيم للعديد من المؤتمرات واللقاءات التي يتم في الدول التى هدفها استقطاب الطلاب الوافدين منها.



وأوضح صالح، أن من ضمن رؤية التطوير للقطاع القيام بإشراك جميع الجامعات فى ملف الطلاب الوافدين ، موضحا أنه قد تم فتح مكاتب تقوم بإدارة شئون الطلاب الوافدين فى الجامعات والتي هدفها العمل على حل أى مشاكل تواجه الطلاب، بالإضافة إلى رفع كفاءة توزيع الطلاب على المؤسسات التعليمية المختلفة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين إلى أنه يوجد أهتمام كبير بملف الطلاب الوافدين، تقام الأنشطة الطلابية على مدار العام الجامعى.

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات المتاح الدراسة بها في الفصل الدراسي الثاني بالقطاع الطبي، حيث جاءت الجامعات الأهلية المتاحة بها كليات الطب البشري " المنصورة الأهلية- الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - بنها الأهلية ".

كما أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات المتاح الدراسة بها في الفصل الدراسي الثاني بالقطاع الهندسي حيث جاءت الجامعات المتاحة بها كليات الهندسة " المنصورة الأهلية- الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - بنها الأهلية، النيل ".



وأشارت إلى أنه متاح التقديم أيضا لكليات الذكاء الاصطناعي في الفترة من ١ / ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى ٣١ / ١ / ٢٠٢٤، موضحة أن كليات الذكاء الاصطناعي متاحة في جامعات " المنصورة الأهلية- الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - بنها الأهلية، النيل ، الملك سلمان ".

وأعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات المتاح الدراسة بها في الفصل الدراسي الثاني بالقطاع النظري حيث جاءت الجامعات المتاحة بها كليات أدبية " المنصورة الأهلية- الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - بنها الأهلية، النيل "



وأشارت إلى أنه متاح التقديم أيضا لكليات الذكاء الاصطناعي في الفترة من ١ / ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى ٣١ / ١ / ٢٠٢٤.

طالبت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظرًا للوضع الراهن واقتراب موعد بداية الدراسة بالجامعات المصرية من الطلاب الوافدين تحديث بعض البيانات التالية لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول لجمهورية مصر العربية الطلاب السودانيين من دولة السودان من خلال معبر قسطل أو ارقين ومن دولة السعودية من خلال المطارات و الطلاب الفلسطينيين من خلال معبر رفح أو المطارات حدث بياناتك وانتظر الرد علي طريق الايميل بشرط سداد كامل رسوم الترشيح علي المنصة

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctr1gkXBL1JeHMZ9MdLEMZi5XAw-XQ5MANNF3Z_PJseouCRw/viewform?pli=1