عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

فرصة للالتحاق بالجامعات بالتيرم الثاني.. دعم كبير من التعليم العالي للطلاب الوافدين من تسهيلات وخدمات جديدة

الطلاب الوافدين
الطلاب الوافدين
  • فرصة للطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات بالتيرم الثاني
  • التعليم العالي : دعم كبير للطلاب الوافدين من تسهيلات وخدمات جديدة

 

تسعى وزارة التعليم العالي إلى جذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر ، لذا تتيح لهم العديد من الخدمات ، بالإضافة أى فرصة الالتحاق بالجامعات في منتصف العام الدراسي. 

 

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم إن الوزارة تعمل على تطوير منصة أدرس فى مصر من أجل استقطاب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، وذلك بالإضافة إلى برامج للسياحة التعليمية التي يتم توفيرها للطلاب .

 

وأشار المصدر إلى أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى سبق وأن وجه بالقيام بإضافة جميع الجامعات المصرية حتى تكون متاحة لكافة الطلاب الوافدين على منصة أدرس فى مصر، كما أنه سيتم إضافة جميع الجامعات الحكومية الخاصة والأهلية  متاحة على المنصة .

txt

الجامعات والمراكز البحثية تستكمل مسيرة التقدم بالتصنيفات العالمية.. والتعليم العالي: المعايير تتماشى مع رؤية مصر

txt

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 2023.. وزير التعليم العالي يدعو المُستثمرين لدعم أفكار الشباب

txt

الأعلى للجامعات يجتمع لبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول .. تفاصيل

txt

بعد غلق التعليم العالي للعديد من الكيانات الوهمية.. تعرف على مصير طلابها

txt

الأعلى الجامعات يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024

txt

جامعة الملك سلمان تعقد وبينار بكلية الألسن اليوم.. شارك عبر هذا الرابط

txt

لتسهيل تأشيرات الدخول لمصر.. إدارة الوافدين بالتعليم العالي تطالب بتحديث بيانات هؤلاء الطلاب

txt

الأعلى للجامعات: لا منع للطلاب المتعثرين عن سداد المصروفات من خوض الامتحانات

txt

انطلاق اختبارات العملي والشفوي الأسبوع المقبل.. الجامعات تستعد لامتحانات منتصف العام الدراسي

txt

ننشر الأماكن الشاغرة بجامعة الملك سلمان للتقديم بالفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024

وأشار إلى أنه بمجرد استقطاب وافد وبدء تأهيل الطلاب ويتم توفير برامج سياحة تعليمية للطلاب الوافدين للترويج للسياحة المصرية والأماكن التعليمية، مشيرا إلى أنه  تم التنسيق مع المكاتب الثقافية في السفارات المصرية في الخارج من أجل الترويج للبرامج الدراسية فى الجامعات الحكومية.


وقال الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى الجديد، إن هناك تنظيم للعديد من المؤتمرات واللقاءات التي يتم في الدول التى هدفها استقطاب الطلاب الوافدين منها.


وأوضح صالح، أن من ضمن رؤية التطوير للقطاع القيام بإشراك جميع الجامعات فى ملف الطلاب الوافدين ، موضحا أنه قد تم فتح مكاتب تقوم بإدارة شئون الطلاب الوافدين فى الجامعات والتي هدفها العمل على حل أى مشاكل تواجه الطلاب، بالإضافة إلى رفع كفاءة توزيع الطلاب على المؤسسات التعليمية المختلفة.

 

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين إلى أنه يوجد أهتمام كبير بملف الطلاب الوافدين، تقام الأنشطة الطلابية على مدار العام الجامعى.

 

أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات المتاح الدراسة بها في الفصل الدراسي الثاني بالقطاع الطبي، حيث جاءت الجامعات الأهلية المتاحة بها كليات الطب البشري " المنصورة الأهلية- الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - بنها الأهلية ".

 

كما أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات المتاح الدراسة بها في الفصل الدراسي الثاني بالقطاع الهندسي حيث جاءت الجامعات المتاحة بها كليات الهندسة " المنصورة الأهلية- الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - بنها الأهلية، النيل ".


وأشارت إلى أنه متاح التقديم أيضا لكليات الذكاء الاصطناعي في الفترة  من ١ / ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى ٣١ / ١ / ٢٠٢٤، موضحة أن كليات الذكاء الاصطناعي متاحة في جامعات " المنصورة الأهلية- الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - بنها الأهلية، النيل ، الملك سلمان ".

 

 

وأعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الكليات المتاح الدراسة بها في الفصل الدراسي الثاني بالقطاع النظري حيث جاءت الجامعات المتاحة بها كليات أدبية " المنصورة الأهلية- الإسماعيلية الأهلية - المنيا الأهلية - أسيوط الأهلية - المنوفية الأهلية - بنها الأهلية، النيل "


وأشارت إلى أنه متاح التقديم أيضا لكليات الذكاء الاصطناعي في الفترة  من ١ / ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى ٣١ / ١ / ٢٠٢٤.

 

طالبت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظرًا للوضع الراهن واقتراب موعد بداية الدراسة بالجامعات المصرية من الطلاب الوافدين تحديث بعض البيانات التالية لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول لجمهورية مصر العربية الطلاب السودانيين من دولة السودان من خلال معبر قسطل أو ارقين ومن دولة السعودية من خلال المطارات و الطلاب الفلسطينيين من خلال معبر رفح أو المطارات حدث بياناتك وانتظر الرد علي طريق الايميل  بشرط سداد كامل رسوم الترشيح علي المنصة

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctr1gkXBL1JeHMZ9MdLEMZi5XAw-XQ5MANNF3Z_PJseouCRw/viewform?pli=1

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدراسة بالجامعات الجامعات والمراكز البحثية الفصل الدراسى الثانى للعام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

موضوعات متعلقة

الجامعات والمراكز البحثية تستكمل مسيرة التقدم بالتصنيفات العالمية.. والتعليم العالي: المعايير تتماشى مع رؤية مصر

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ 2023.. وزير التعليم العالي يدعو المُستثمرين لدعم أفكار الشباب

الأعلى للجامعات يجتمع لبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول .. تفاصيل

بعد غلق التعليم العالي للعديد من الكيانات الوهمية.. تعرف على مصير طلابها

الأعلى الجامعات يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024

جامعة الملك سلمان تعقد وبينار بكلية الألسن اليوم.. شارك عبر هذا الرابط

لتسهيل تأشيرات الدخول لمصر.. إدارة الوافدين بالتعليم العالي تطالب بتحديث بيانات هؤلاء الطلاب

الأعلى للجامعات: لا منع للطلاب المتعثرين عن سداد المصروفات من خوض الامتحانات

ترشيحاتنا

احتفالات في شبرا.. مسيرة ضخمة بالسيارات ينظمها مستقبل وطن بمناسبة فوز الرئيس

سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة

تفاصيل محاكمة أجنبي بتهمة إنهاء حياة شاب في الوايلي

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر والإمارات في مجال بناء مراكز البيانات

وزير التعليم : نقدر ما يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة التحديات غير المسبوقة

لاستكمال البناء.. القومي لحقوق الإنسان يهنئ الرئيس السيسي بتجديد ثقة الشعب المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إشارات المررو تتحول إلي لافتات لدعم فلسطين في ثالث أكبر مدن إيطاليا..فيديو

بدقيق الأرز ولبن بودرة.. طريقة عمل سحلب بأقل التكاليف

عيد ميلادها الـ49.. تعرف على طفولة نيللى كريم ومعاناتها مع المرض

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تتألق على سلم الطائرة.. شاهد

فيديو

بقت عروسة.. نجمة "ذا فويس كيدز" تثير الجدل بظهورها النادر |فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ