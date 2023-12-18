وكالة الفضاء المصرية توجه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة جديدة

وجهت أسرة وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور شريف صدق التهاني وأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية - بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة، داعيين المولي عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأت منذ عام ٢٠١٤ والتي تتوج الآن باكتمال كيان الجمهورية الجديدة التي تحقق الرخاء والاستقرار للشعب المصري.

كما تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة، والمراكز والمعاهد البحثية، ورؤساء الجامعات، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب، بالتهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

ويثمن المجتمع الأكاديمي الثقة الغالية للشعب المصري في السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، قد أجريت داخل مصر على مدار ثلاثة أيام من 10 - 12 ديسمبر الجاري، تحت إشراف قضائي كامل.