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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للعام الثالث على التوالى.. القومى للبحوث يحصد المركز الأول في مؤشر سيماجو

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

حصد المركز القومى للبحوث، للعام الثالث على التوالى، المركز الأول فى مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية (2023) على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

فعلى مستوى مصر جاء المركز  متقدماً على مركز البحوث الزراعية فى المركز الرابع، وهيئة الطاقة الذرية فى المركز الخامس، ، كما شغلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية المركز السابع ومعهد بحوث البترول فى المركز التاسع. 

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وتعتبر مؤسسة سيماجو هى محررة هذا التصنيف الأكاديمى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومؤسسة السيفير بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية، وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية المصرية ونظرائها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعتمد مؤشرات التقييم على ثلاثة محاور أساسية، الأول منها الإنتاج البحثى للمؤسسة ويشمل عدد الأبحاث الدولية المنشورة وتميزها ومعدلات الإستشهاد بها وقيمتها العلمية. 

 

أما المحور الثانى فيشمل الإبتكار بما يعكس المردود الإقتصادى للبحث العلمى ويتناول المحور الثالث من مؤشرات التقييم الخدمات المجتمعية.

التعليم العالي والبحث العلمي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

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