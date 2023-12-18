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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة سير العمل.. الغضبان يتفقد مصنع مضرب الأرز بجنوب بور سعيد

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد مصنع مضرب الأرز بجنوب المحافظة

 تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، مصنع مضرب الأرز جنوب المحافظة، خلال جولته التفقدية على عدد من المصانع بجنوب بورسعيد ، لمتابعة سير العمل .

 رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

واستعرض محافظ بورسعيد، موقف سير العمل داخل مصنع مضرب الأرز، موضحا أن المصنع  يساهم في توفير مخزون استراتيجي من محصول الأرز الذي يعد أحد السلع الأساسية، كما أنها من الصناعات التي تدخل المنطقة الصناعية بنطاق حي جنوب بورسعيد لأول مرة.

 

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  كما حرص محافظ بورسعيد على التعرف على جودة منتج الأرز و الكميات المتوافرة بالمصنع،  وذلك حرصا على التأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين.

محافظ بورسعيد يتفقد مصنع مضرب الأرز بجنوب المحافظة

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يذكر أن مصنع مضرب الأرز جنوب بورسعيد يقام على مساحة أربعة ٱلاف متر يقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم الواحد، ويعمل المصنع على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية والمكسرات ويوفر مخزون كافي من سلعة الارز الاستراتيجية الهامة.

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