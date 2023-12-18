لمتابعة سير العمل.. الغضبان يتفقد مصنع مضرب الأرز بجنوب بور سعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، مصنع مضرب الأرز جنوب المحافظة، خلال جولته التفقدية على عدد من المصانع بجنوب بورسعيد ، لمتابعة سير العمل .

رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

واستعرض محافظ بورسعيد، موقف سير العمل داخل مصنع مضرب الأرز، موضحا أن المصنع يساهم في توفير مخزون استراتيجي من محصول الأرز الذي يعد أحد السلع الأساسية، كما أنها من الصناعات التي تدخل المنطقة الصناعية بنطاق حي جنوب بورسعيد لأول مرة.

كما حرص محافظ بورسعيد على التعرف على جودة منتج الأرز و الكميات المتوافرة بالمصنع، وذلك حرصا على التأكد من توافر مختلف السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين.

محافظ بورسعيد يتفقد مصنع مضرب الأرز بجنوب المحافظة IMG-20231218-WA0008 IMG-20231218-WA0012 IMG-20231218-WA0009 IMG-20231218-WA0007 IMG-20231218-WA0013 IMG-20231218-WA0011 IMG-20231218-WA0014 IMG-20231218-WA0010 IMG-20231218-WA0005 IMG-20231218-WA0006

يذكر أن مصنع مضرب الأرز جنوب بورسعيد يقام على مساحة أربعة ٱلاف متر يقوم بضرب محصول الأرز بطاقة استيعابية 100 طن في اليوم الواحد، ويعمل المصنع على تعبئة وتخزين جميع أنواع الحبوب والحاصلات الزراعية والمكسرات ويوفر مخزون كافي من سلعة الارز الاستراتيجية الهامة.