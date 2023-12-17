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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأرقام.. تكنولوجي مناخ بورسعيد يستقبل 2365 طلبا خلال شهر نوفمبر

الجيار: المركز استقبل
الجيار: المركز استقبل أكثر من 3000 مواطن خلال نوفمبر

استقبل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ فى محافظة بورسعيد، منذ مطلع شهر  نوفمبر الماضي، 2365 طلبا من أهالي الحي، جميعها ضمن 62 خدمة إلكترونية يقدمها المركز.

وأعلنت لمياء الجيار، رئيس حي المناخ فى بورسعيد، أن المركز استقبل أكثر من 3000 مواطن خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأكدت إنهاء الطلبات المقدمة بنسبة 96% تقريباً، حيث بلغت 2270 طلبا، وجار الانتهاء من 95 متبقية يتوقف تنفيذها على استكمال أوراق من طالب الخدمة.

وكانت محافظة بورسعيد، برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، طورت المركز التكنولوجي بحي المناخ ضمن 8 مراكز أخرى لخدمة المواطنين، أتاحت 62 خدمة إلكترونية من خلال الأحياء، ليتم فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، ما يعمل على قلة التعامل مع الموظفين، ضمن خطة الدولة لمكافحة الفساد، ومع التحول في منظومة التحول الرقمي من الخدمات الورقية إلى الأداء الإلكتروني، يساعد ذلك على تقصير مدة أداء الخدمة لأقل مدة.

يذكر أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ فى بورسعيد يقوم بتقديم الخدمات المميكنة لأهالي الحي، حيث يمتلك 10 شبابيك بمساحة 75 م2، ما يتيح استيعاب 24 فردا في نفس الوقت، ويقوم بتقديم 62 خدمة الآن، ما يضمن توفير الخدمات بكل راحة  وسهولة وسرعة.

وما يميز منظومة التحول الرقمي التي يرتكز عليها العمل بالمركز هو التحصيل الإلكتروني لمقابل الخدمات "كهرباء، وغاز، وغيرهما"، والتي يتم خلالها تأكيد السداد من خلال رسالة نصية على رقم هاتف المواطن.

وتتمثل الخدمات التي يقدمها المركز للمواطن في مجال التنظيم والمباني في 25 خدمة، أغلبها إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة، وبمجال الإشغالات 4 خدمات منها إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب إستراداد إشغالات، فضلا عن 7 خدمات بمجال الإسكان من طلبات تمليك ونقل ترخيص في حالات الشراء والوفاة وشهادة سداد أو تغيير المسكن من إداري لشخصي.

كما تتضمن 14 خدمة مقدمة للمواطنين بمجال الإيرادات، ومنها طلبات للشكاوي والمصالح وسحب ملفات وإرفاق مستندات وسداد مستحقات الدولة من رسوم نظافة وإيجارات ومتأخرات ومديونيات وأقساط وغيرها، إضافة إلى 6 خدمات للمصاعد والطرق والأملاك كترخيص تركيب وتشغيل وعداد كهرباء وتجديد رخصة مصعد، وطلب تصريح حفر أهالي أو شركات، فضلا عن 6 خدمات اتحاد الشاغلين من قيد إلغاء وانضمام وتغيير وتجديد وغيرها.

ويعد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمناخ بورسعيد إحدى وسائل الحوكمة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى إطار من الشفافية والنزاهة.

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ويهدف المركز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.

الجيار" المركز إستقبل أكثر من ٣٠٠٠ مواطن خلال نوفمبر

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وتشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة  في جميع الأحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة، وربطها مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

ويعد العائد من الخدمة هو الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لجميع أنشطة الوحدات المحلية وتحقيق العدالة المطلقة بين المواطنين، وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات فى أداء أعمالها من خلال الشبكة المحلية.

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