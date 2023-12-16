الغضبان: انتهاء تنفيذ 90٪ من إنشاءات مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد تشهد صناعة جديدة تدخل المنطقة لأول مرة، وهي صناعة الأعلاف والتي توفر معدلات عالية من إنتاج سلع مهمة تساهم في دعم المشروعات التنموية التي تشهدها بورسعيد.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد، موقف الأعمال الإنشائية الجارية بمصنع إنتاج الأعلاف النباتية والحيوانية بجنوب بورسعيد، حيث أعلن اللواء عادل الغضبان، عن الانتهاء من أكثر من 90 ٪ من أعمال إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد، في اطار خطة التوسع في المشروعات الصناعية ببورسعيد.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية، ورئيس مجلس إدارة المصنع.

محافظ بورسعيد يتفقد مصنع الأعلاف IMG-20231216-WA0075 IMG-20231216-WA0074 IMG-20231216-WA0073 IMG-20231216-WA0072 IMG-20231216-WA0069 IMG-20231216-WA0070 IMG-20231216-WA0068 IMG-20231216-WA0066 IMG-20231216-WA0067 IMG-20231216-WA0071

ووجه محافظ بورسعيد، بتكثيف معدلات العمل في إنشاء المصنع، وذلك استعدادا لتشغيله خلال أعياد النصر ، موضحا أننا نعمل على توفير كافة الدعم للارتقاء بالعملية الصناعية جنوب بورسعيد وتحقيق معدلات كبيرة من الإنتاج تدعم السوق المحلي.

وأشار إلى أنه سيتم إنتاج الأعلاف اللازمة التي تعمل على زيادة الثروة الحيوانية، ودعم قطاع إنتاج الألبان، من خلال إنتاج أعلاف توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة إنتاجية منخفضة لافتا أن محافظة بورسعيد شهدت كيانات صناعية جديدة ساهمت في دعم السوق المحلي، وتنوع الصناعات و توفير الٱلاف من فرص العمل

يأتي ذلك ضمن جولات محافظ بورسعيد المكوكية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات الصناعية سواء القائمة بالفعل أو الجاري العمل في إنشائها، لتقديم كامل الدعم للمستثمرين و العاملين بالمصانع، بما يسهم في دفع عجلة التنمية و تحقيق النهضة الصناعية على أرض بورسعيد.