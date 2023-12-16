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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لموسم الشتاء.. محافظ بورسعيد يتفقد اصطفاف المعدات والسيارات داخل جراجات الأحياء

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد اصطفاف المعدات و السيارات داخل جراجات

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اصطفاف المعدات و الٱلات و السيارات، داخل جراجات الأحياء، وجراج الإنقاذ الطوارئ والجراج العمومي للمحافظة ، وذلك ضمن خطة المحافظة الموسعة لرفع كفاءة و صيانة المعدات الموجودة بكل أحياء المحافظة على أعلى مستوى لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال، وكفاءة عالية فى الاحياء، فضلا عن مواجهة اثار موسم الشتاء الحالي.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري   ، ورؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد ومدير الجراج العموم و الانقاذ والطوارئ و مديري جراجات الأحياء .

واستعرض محافظ بورسعيد موقف المعدات داخل جراجات الأحياء ، للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها،  ومواجهة ٱثار موسم الشتاء الحالي، فضلا عن استعراض ما تم من أعمال صيانة للمعدات الموجودة بكل أحياء المحافظة وفعالية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والإجراءات التى تم اتخاذها لرفع كفاءة الجراجات و جميع المعدات والسيارات  فى الاحياء .

محافظ بورسعيد يتفقد اصطفاف المعدات و السيارات داخل جراجات الأحياء

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وأكد محافظ بوسعيد، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة الجراجات بالأحياء شملت رفع كفاءة المنظومة الفنية بالجراجات التى تضم صيانة المعدات والسيارات العاملة بهدف رفع كفاءة العمل داخل الجراجات بما يؤدى إلى رفع كفاءة العمل الميداني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات رفع كفاءة النظافه العامة وإزالة الاشغالات والتعديات وأعمال كسح تجمعات المياه وغيرها من الخدمات، بالاضافة الى دهان المبانى والمكاتب الإدارية ومظلات السيارات والمعدات وصيانة دورات المياه ورفع كفاءة الورش الفنية الرئيسيه وممرات اصلاح اللوادر والسيارات والطرق الداخلية وترميم وإصلاح مبانى مغاسل ومشاحم السيارات إلى جانب رفع كفاءة الإنارة العامة ومعالجة شبكة الصرف الصحي الداخلية للجراجات.

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وأشار محافظ بورسعيد إلى استمرار أعمال صيانة المعدات ورفع كفاءتها و عمل اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على  جاهزيتها بشكل مستمر، كما أكد على ضرورة رفع كفاءة الأطقم العاملة على المعدات بشكل دورى بهدف الوقوف على مدى الاستعداد مع استمرار تنفيذ دورات تدريبية لجميع العاملين على المعدات بالاحياء.

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