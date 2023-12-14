وصلت لمراحل متقدمة.. استمرار أعمال إنشاء «سوق خديجة» بـ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال إنشاء سوق "خديجة" الحضاري ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة بالضواحي.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للإزالة كافة الاسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي.

وصل لمراحل متقدمة أعمال إنشاء «سوق خديجة» الحضاري ببورسعيد IMG-20231214-WA0033 IMG-20231214-WA0027 IMG-20231214-WA0029 IMG-20231214-WA0028 IMG-20231214-WA0032 IMG-20231214-WA0030 IMG-20231214-WA0031 IMG-20231214-WA0021

وأشار محافظ بورسعيد، ان أعمال إنشاء السوق يصل لمراحل متقدمة لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري لائق ، موجها بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء السوق الحضاري ، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد و تطوير كافة أحياء المحافظة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.