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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصلت لمراحل متقدمة.. استمرار أعمال إنشاء «سوق خديجة» بـ بورسعيد

سوق خديجة الحضارى
سوق خديجة الحضارى ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال إنشاء سوق "خديجة" الحضاري ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة بالضواحي.

 

يأتي ذلك في  إطار خطة المحافظة للإزالة كافة الاسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة،  وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي.

وصل لمراحل متقدمة أعمال إنشاء «سوق خديجة» الحضاري ببورسعيد

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وأشار محافظ بورسعيد، ان أعمال إنشاء السوق يصل لمراحل متقدمة  لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري لائق ، موجها بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء السوق الحضاري ، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية ببورسعيد و تطوير كافة أحياء المحافظة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

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