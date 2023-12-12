أدلى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد الرياضي، بأصواتهم، اليوم الثلاثاء، بالانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية من بين 4 مرشحين على هذا المنصب.

لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد يدلون بأصواتهم بلجان بورسعيد IMG-20231212-WA0056 IMG-20231212-WA0057 IMG-20231212-WA0059 IMG-20231212-WA0060 IMG-20231212-WA0058 IMG-20231212-WA0064 IMG-20231212-WA0061 IMG-20231212-WA0062 IMG-20231212-WA0063 IMG-20231212-WA0055 IMG-20231212-WA0053 IMG-20231212-WA0054

وحمل لاعبو الفريق أعلام مصر أثناء توجههم إلى لجنة الوافدين للإدلاء بأصواتهم، مرددين النشيد الوطني وهتاف: تحيا مصر.

ومن جانبه، أكد مهندس أحمد رضوان، عضو مجلس إدارة نادى بورفؤاد والمشرف العام على قطاع كرة القدم بالنادي، على أن لاعبي الفريق كانوا حريصين على التمسك بحقهم الدستوري في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية، معربا عن فخره بحثهم الوطني، ومشددا على أن جميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالنادي ولاعبي الفرق المختلفة ممن لهم حق التصويت قد أدلوا بأصواتهم.