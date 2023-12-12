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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد يدلون بأصواتهم بلجان بورسعيد

لاعبو الفريق الأول
لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد يدلون بأصواتهم ب

أدلى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد الرياضي، بأصواتهم، اليوم الثلاثاء، بالانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية من بين 4 مرشحين على هذا المنصب.

لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد يدلون بأصواتهم بلجان بورسعيد

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وحمل لاعبو الفريق أعلام مصر أثناء توجههم إلى لجنة الوافدين للإدلاء بأصواتهم، مرددين النشيد الوطني وهتاف: تحيا مصر.

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ومن جانبه، أكد مهندس أحمد رضوان، عضو مجلس إدارة نادى بورفؤاد والمشرف العام على قطاع كرة القدم بالنادي، على أن لاعبي الفريق كانوا حريصين على التمسك بحقهم الدستوري في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية، معربا عن فخره بحثهم الوطني، ومشددا على أن جميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالنادي ولاعبي الفرق المختلفة ممن لهم حق التصويت قد أدلوا بأصواتهم.

بورفؤاد الانتخابات الرئاسية جمهورية مصر العربية المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية رئيس جمهورية مصر العربية

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