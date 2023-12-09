80 لجنة انتخابية تفتح أبوابها غدا فى بورسعيد لاستقبال المواطنين

انتخابات الرئاسة 2024

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن محافظة بورسعيد أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال العرس الديمقراطي « الانتخابات الرئاسية 2024» ، مشيرا أن الأجهزة التنفيذية والمعنية كثفت جهودها لتجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة على أعلى مستوى و امدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء و يسر.

٨٠ لجنة انتخابية تفتح أبوابها غدا فى بورسعيد لاستقبال المواطنين IMG-20231209-WA0050

وأوضح محافظ بورسعيد أن عدد الناخبين بمحافظة بورسعيد بلغ 533233 ناخب موزعين على 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، كما تم إعداد و تجهيز 67 مقر انتخابي لتفتح أبوابها غدا لاستقبال المواطنين لإختيار من يمثلهم كرئيسا للدولة المصرية، بالإضافة ل 80 لجنة فرعية و 5 لجان للمغتربين.

وأكد المحافظ، أن هناك 6 مقار انتخابية داخل مدينة بورفؤاد لاستقبال 70039 ناخب، و 8 مقار انتخابية داخل حي الشرق لاستقبال 42325 ناخب، و 8 مقار داخل حي العرب لاستقبال 50434 ناخب ، و 10 مقار انتخابية داخل حي المناخ تستقبل 80934 ناخب و 8 مقار داخل حي الضواحي تستقبل 93010 ناخب ، و16 مقر انتخابي داخل حي الزهور لاستقبال 156098 ناخب ، و 10 مقار انتخابية داخل حي الجنوب لاستقبال 37569 ناخب ، و مقر انتخابي بحي غرب لاستقبال 2824 ناخب.

وناشد “الغضبان” أبناء بورسعيد للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالاً لما أثبتوه من وطنية ووفاء ورداً للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكدا تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التى ننشدها.