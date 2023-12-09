محافظ بورسعيد: علينا جميعا أن نبعث رسائل للعالم أجمع تؤكد وعي المصريين

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم السبت، اجتماعا موسعا، وذلك في إطار استعدادات المحافظة النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية ،واستعدادا لمارثون العملية الانتخابية الرئاسية ٢٠٢٤ ، والتي من المقرر عقدها غدا وتستمر من 10ـ 12 ديسمبر 2023، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الاوقاف وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة وممثلي الدين الاسلامي، والمسيحي، وعدد من الجهات التنفيذية ، ومديرية التربية والتعليم ،ومديرية الشباب الرياضة.

وأكد محافظ بورسعيد، ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وهو اقل ما يمكن ان نقدمه لبلدنا مصر ويجب علي كل مصري أن يبعث رسائل للعالم أجمع تؤكد علي وعى المصريين بأهمية تلك الانتخابات عن ما تمثله تلك الانتخابات من المحافظة على المصلحة العليا للبلاد في تلك المرحلة الهامة، وأيضًا ستكون مثالًا ونموذجًا يُحتذى به جيلًا بعد جيل، ويحتم ذلك على المصريين المعرفة بمسئوليتهم الوطنية تجاه مصر .

محافظ بورسعيد : يؤكد علينا جميعا ان نبعث رسائل للعالم أجمع تؤكد وعي المصريين IMG-20231209-WA0048 IMG-20231209-WA0044 IMG-20231209-WA0049 IMG-20231209-WA0046 IMG-20231209-WA0047 IMG-20231209-WA0043 IMG-20231209-WA0045 IMG-20231209-WA0042 IMG-20231209-WA0040 IMG-20231209-WA0041 IMG-20231209-WA0039 IMG-20231209-WA0038

وحث محافظ بورسعيد كافة المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، التي تعكس مدي ثقافة و وعي الشعب المصري ، التي تعبر عن قوة وعظمة الدولة المصرية و قيادتها السياسية و أجهزتها الحكومية، مؤكدا أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل لكل مواطن، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته و اختيار من يمثله كرئيسا للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

كما أكد ممثلو الدين الاسلامي فى بورسعيد ان الوطنية شرف وهكذا علمنا الدين الاسلامي والنبي صلى الله عليه وسلم وهو حب الوطن وواجبنا نحن نحو الوطن هو أن نبني ونعلي فيه وقيمه الإنسان المصلح هو أن يسعي لتعمير الارض ، وواجبنا نحن كرجال دين ان يذرع الصلاح في قلوب المجتمع ليكون إيجابياً وليس سلبياً والوطن جميعاً ان نكون ايجابين وان نشارك في الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة الإيجابية في كل شيء يدعوا إليه الوطن وهكذا علمنا الرسول ان نعمل لصالح الوطن، داعيا المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان والاستقرار.

وأضاف ممثلي الدين المسيحي علينا ان نعمل لصالح الوطن وان نطلع الي المستقبل ودعم القيادة السياسية وأن نبعث لرسالة إلي العالم أجمع بالمشاركة الإيجابية وان المصريين جميعا شركاء في الوطن وليس هناك فرق بين مسلم ومسيحي والمحافظة على المصلحة العليا للبلاد فى تلك المرحلة الهامة لتحقيق الأمن والاستقرار .