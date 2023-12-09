قبل ساعات من انطلاقها.. انتشار فرق العمل بمناخ بورسعيد بمحيط المقار الانتخابية

تابعت لمياء الجيار، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، فرق العمل الميدانية للإدارات الخدمية أثناء تأديتهم أعمال رفع الكفاءة بمحيط المقار الانتخابية، تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها بدءا من غد الأحد 10 ديسمبر، وعلى مدار 3 أيام متتالية.

وقالت "الجيار" إن عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت من أهالي حي المناخ فى بورسعيد يبلغ 80934 ناخبا موزعين على 10 لجان انتخابية داخل 10 مدارس خصصت كمقار انتخابية ، تفتح أبوابها من 9 صباحا وحتى 9 مساءً.

من جانبها، أكدت رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد أن جميع المقار الانتخابية بنطاق الحي والتي يبلغ عددها 10 مقار على أتم استعداد لاستقبال الانتخابات؛ حيث شهدت أعمالا مكثفة لرفع الكفاءة من الداخل والخارج خلال الأسبوعين الماضيين بدءا من أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات والكنس وتجريف ورفع الرمال بجوار الأرصفة، فضلا عن تعليق البانرات الخاصة باللجان الانتخابية داخله.

وذلك إضافة إلى أعمال تركيب البانرات الموحدة واللوحات الإرشادية والتوعوية والمظلات لحماية الناخبين من أجواء الطقس غير المستقرة أمام اللجان الانتخابية بنطاق الحي، مع توفير الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.

قبل ساعات من إنطلاقها إنتشار فرق العمل بمناخ بورسعيد بمحيط المقار الانتخابية FB_IMG_1702117112459 FB_IMG_1702117110025 FB_IMG_1702117096383 FB_IMG_1702117107405 FB_IMG_1702117093383 FB_IMG_1702117089964 FB_IMG_1702117087471 FB_IMG_1702117081845 FB_IMG_1702117078394 FB_IMG_1702117070762

هذا بجانب أعمال دهان بردورات الأرصفة وصيانتها وترميمها، وصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة بمحيطهما، ورفع الإشغالات والتعديات والمخالفات من محيطهما، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والأحواض داخلها وخارجها ورفع كفاءة الطرق وتطهير البالوعات داخلها وخارجها وما إلي ذلك من أعمال.

وأوضحت " الجيار" أن المقار الانتخابية بنطاق الحي فى بورسعيد تشمل مدارس 6 أكتوبر الثانوية بنات، وأحمد عرابي الابتدائية، ومصطفى كامل الابتدائية، والتنيس الابتدائية، والشهيد أحمد عبده الدالي الإعدادية بنون "ابن سينا سابقا" ، والإسلامية الإعدادية بنات، والقناة الثانوية للبنين، وسعد زغلول الإعدادية للبنين، ومعهد الشيخ محمد عابد الابتدائي الأزهري، والشيماء الابتدائية.