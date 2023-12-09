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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل ساعات من انطلاقها.. انتشار فرق العمل بمناخ بورسعيد بمحيط المقار الانتخابية

قبل ساعات من انطلاقها
قبل ساعات من انطلاقها انتشار فرق العمل بمناخ بورسعيد

تابعت لمياء الجيار، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، فرق العمل الميدانية للإدارات الخدمية أثناء تأديتهم أعمال رفع الكفاءة بمحيط المقار الانتخابية، تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،  قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها بدءا من غد الأحد 10 ديسمبر، وعلى مدار 3 أيام متتالية.

وقالت "الجيار" إن عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت من أهالي حي المناخ فى بورسعيد يبلغ 80934 ناخبا موزعين على 10 لجان انتخابية داخل 10 مدارس خصصت كمقار انتخابية ، تفتح أبوابها من 9 صباحا وحتى 9 مساءً.

من جانبها، أكدت رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد أن جميع المقار الانتخابية بنطاق الحي والتي يبلغ عددها 10 مقار على أتم استعداد لاستقبال الانتخابات؛ حيث شهدت أعمالا مكثفة لرفع الكفاءة من الداخل والخارج خلال الأسبوعين الماضيين  بدءا من أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات والكنس وتجريف ورفع الرمال بجوار الأرصفة، فضلا عن تعليق البانرات الخاصة باللجان الانتخابية داخله.

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وذلك إضافة إلى أعمال تركيب البانرات الموحدة واللوحات الإرشادية والتوعوية والمظلات لحماية الناخبين من أجواء الطقس غير المستقرة أمام اللجان الانتخابية بنطاق الحي، مع توفير الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.

قبل ساعات من إنطلاقها إنتشار فرق العمل بمناخ بورسعيد بمحيط المقار الانتخابية

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هذا بجانب أعمال دهان بردورات الأرصفة وصيانتها وترميمها، وصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة بمحيطهما، ورفع الإشغالات والتعديات والمخالفات من محيطهما، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والأحواض داخلها وخارجها ورفع كفاءة الطرق وتطهير البالوعات داخلها وخارجها وما إلي ذلك من أعمال.

وأوضحت " الجيار" أن المقار الانتخابية بنطاق الحي فى بورسعيد تشمل مدارس 6 أكتوبر الثانوية بنات،  وأحمد عرابي الابتدائية، ومصطفى كامل الابتدائية، والتنيس الابتدائية،  والشهيد أحمد عبده الدالي الإعدادية بنون "ابن سينا سابقا" ، والإسلامية الإعدادية بنات، والقناة الثانوية للبنين، وسعد زغلول الإعدادية للبنين، ومعهد الشيخ محمد عابد الابتدائي الأزهري، والشيماء الابتدائية.

 

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