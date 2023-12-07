عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

محافظ بورسعيد يشيد
محافظ بورسعيد يشيد بجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف ا

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم الخميس ، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة والوفد المرافق،  وذلك لمتابعة مشروعات التعاون المشتركة بين الشركة والمحافظة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي،  حيث حضر اللقاء الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

وناقش محافظ بورسعيد مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، كافة الموضوعات المتعلقة بمشروعات الشركة في محافظة بورسعيد،  فضلا عن جهود إنهاء العمل في عدد من محطات الصرف الصحي ومياه الشرب الجارية تنفيذها،  و سبل تذليل أي عقبات قد تواجه انهاء المشروعات.

بورسعيد تستعد للانتخابات الرئاسية 2024 بتجهيز 64 لجنة عامة

استعدادا للانتخابات الرئاسية.. بدء تركيب البانرات الموحدة والمظلات أمام اللجان في بورسعيد

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتعاونها المثمر مع محافظة بورسعيد،  في دعم خطة التوسع في إنشاء وتطوير العديد من محطات الصرف الصحي لاستيعاب المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، ومعالجة مشكلات الصرف في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

محافظ بورسعيد يشيد بجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

IMG-20231207-WA0023
IMG-20231207-WA0023
IMG-20231207-WA0025
IMG-20231207-WA0025
IMG-20231207-WA0024
IMG-20231207-WA0024
IMG-20231207-WA0021
IMG-20231207-WA0021
IMG-20231207-WA0022
IMG-20231207-WA0022

ومن جانبه، وجه رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المستمر مع الشركة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على أعلى مستوى، مشيدا بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد على كافة الاصعدة.

بورسعيد التعاون المشتركة الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المشروعات التنموية والخدمية عادل الغضبان محافظ بورسعيد قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مشروعات مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

تعديلات قانون الإيجار القديم.. ما موعد زيادة الإيجارات الجديدة؟

موضوعات متعلقة

بورسعيد تستعد للانتخابات الرئاسية 2024 بتجهيز 64 لجنة عامة

استعدادا للانتخابات الرئاسية.. بدء تركيب البانرات الموحدة والمظلات أمام اللجان في بورسعيد

لاستقبال 533533 ناخبا.. محافظ بورسعيد: أنهينا إعداد وتجهيز جميع المقار الانتخابية

مياه القناة: إحلال وتجديد شبكات خطوط قرية أم عزام

الآلاف يحتشدون لدعم الرئيس السيسي في بورسعيد | شاهد

محافظ بورسعيد يتفقد جراجات الأحياء للوقوف على كفاءة المعدات والسيارات وجاهزيتها

بينهم 3 مجهولين.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص غرب بورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات العمل بعدد من إدارات الديوان العام

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية.. الاستعلامات: غرفة عمليات لاستقبال استفسارات مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية

مدبولى: مشروع حدائق الفسطاط يستهدف تحويل المنطقة إلى متنزه بيئي وسياحي وثقافي

هيئة الاستعلامات: مصر تشهد مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية

وحدات ديزل للطوارئ وانتظام التيار.. ننشر استعدادات الكهرباء لانتخابات الرئاسة

الهيئة العامة للاستعلامات المصرية : مصر تشهد مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية

ظهور متميز للمنتجات العسكرية الصربية في معرض إيديكس 2023.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف لغز مومياوات غامضة برأس مدبب في مقابر بالصعيد

دبابات ومدرعات وصواريخ في الجناح الباكستاني بمعرض إيديكس 2023.. صور

أسرار محل عتيق في وسط البلد.. قصة عم صفوت الساعاتي بدرجة خبير|صور

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

فيديو

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ