استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس ، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة والوفد المرافق، وذلك لمتابعة مشروعات التعاون المشتركة بين الشركة والمحافظة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث حضر اللقاء الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

وناقش محافظ بورسعيد مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، كافة الموضوعات المتعلقة بمشروعات الشركة في محافظة بورسعيد، فضلا عن جهود إنهاء العمل في عدد من محطات الصرف الصحي ومياه الشرب الجارية تنفيذها، و سبل تذليل أي عقبات قد تواجه انهاء المشروعات.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتعاونها المثمر مع محافظة بورسعيد، في دعم خطة التوسع في إنشاء وتطوير العديد من محطات الصرف الصحي لاستيعاب المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، ومعالجة مشكلات الصرف في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

محافظ بورسعيد يشيد بجهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي IMG-20231207-WA0023 IMG-20231207-WA0025 IMG-20231207-WA0024 IMG-20231207-WA0021 IMG-20231207-WA0022

ومن جانبه، وجه رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المستمر مع الشركة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على أعلى مستوى، مشيدا بالطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد على كافة الاصعدة.