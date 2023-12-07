استعدادا للانتخابات الرئاسية.. بدء تركيب البانرات الموحدة والمظلات أمام اللجان في بورسعيد

بدأت محافظة بورسعيد أعمال تركيب البانرات الموحدة و اللوحات الإرشادية و التوعوية، أمام اللجان الانتخابية بجميع أحياء المحافظة، فضلا عن تركيب المظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أجواء الطقس غير المستقرة.

وذلك استعدادا للعرس الديمقراطي « الانتخابات الرئاسية» و المقرر عقدها فى الفترة من ١٠ _ ١٢ ديسمبر الجارى، مع توفير الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن .

استعدادا للانتخابات الرئاسية بدء تركيب البانرات الموحدة و المظلات أمام اللجان IMG-20231207-WA0015 IMG-20231207-WA0017 IMG-20231207-WA0018 IMG-20231207-WA0014 IMG-20231207-WA0008 IMG-20231207-WA0005 IMG-20231207-WA0007 IMG-20231207-WA0010 IMG-20231207-WA0013 IMG-20231207-WA0011 IMG-20231207-WA0009 IMG-20231207-WA0012 IMG-20231207-WA0016 IMG-20231207-WA0006 IMG-20231207-WA0002

وأشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن المحافظة انتهت من إعداد وتجهيز كافة المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين ببورسعيد والبالغ عددهم حوالى ٥٣٣٥٣٣ ناخب موزعون علي ٦٤ لجنة انتخابية داخل ٧ احياء و مدينة بورفؤاد بالإضافة الى ٥ لجان انتخابية للمغتربين.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع على أعلى مستوى، مع توفير كافة سبل الراحة للقائمين على العملية الإنتخابية.

وأوضح أنه تم التأكيد على رؤساء الأحياء برفع جميع الاشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، منوها أن بورسعيد وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات .