لاستقبال 533533 ناخبا.. محافظ بورسعيد: أنهينا إعداد وتجهيز جميع المقار الانتخابية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أن المحافظة انتهت من إعداد جميع المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين فى بورسعيد، والبالغ عددهم حوالى 533533 ناخبا موزعين على 64 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة إلى 5 لجان انتخابية للمغتربين.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد الموسعة، لمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية النهائية استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجارى.

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور ياسر مندور، مدير المنطقة الأزهرية، ورؤساء الاحياء، ومديرو المدارس التي سوف تشهد الانتخابات.

لاستقبال ٥٣٣٥٣٣ ناخب محافظ بورسعيد أنهينا إعداد وتجهيز كافة المقار الانتخابي IMG-20231206-WA0078 IMG-20231206-WA0080 IMG-20231206-WA0083 IMG-20231206-WA0079 IMG-20231206-WA0071 IMG-20231206-WA0073 IMG-20231206-WA0069 IMG-20231206-WA0075 IMG-20231206-WA0068 IMG-20231206-WA0070 IMG-20231206-WA0077 IMG-20231206-WA0072 IMG-20231206-WA0067 IMG-20231206-WA0066 IMG-20231206-WA0062

وخلال جولته، تفقد اللواء عادل الغضبان، اللجان الانتخابية داخل مدارس “فاطمة الزهراء الإعدادية - حامد الألفي الابتدائية المعتمدة - جمال عبد الناصر الإعدادية بنات - الشهيد إبراهيم علي محمد الثانوية الفنية التجارية المعتمدة - السادات الثانوية الفنية التجارية المتقدمة - معهد سالم عبد الهادي بنات الأزهري - معهد فتيات بورسعيد الثانوي - مدرسة اللواء سماح قنديل (التيمورية) - مدرسة الفرما - مدرسة التنيس الابتدائية”.

وأكد محافظ بورسعيد تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين جميع أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.

وشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء ومديري المدارس خلال العملية الانتخابية، كما شدد على توفير جميع سبل الراحة للقائمين عليها، وكذا للمواطنين خلال الاقتراع.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية.

ونوه إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية، وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع على أعلى مستوى.

كما شدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء برفع جميع الإشغالات فى محيط اللجان، وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

جاء ذلك خلال تفقده محيط اللجان الانتخابية.

وقال محافظ بورسعيد إن المحافظة وجميع أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحث المواطنين والمعلمين والطلاب على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأضاف أن اللجان الانتخابية بمحافظة بورسعيد ستكون جاهزة على أعلى مستوى لاستقبال ماراثون الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن المشاركة في الانتخابات سوف تعكس وعي وثقافة وعظمة الدولة المصرية.