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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد جراجات الأحياء للوقوف على كفاءة المعدات والسيارات وجاهزيتها

للوقوف على جاهزيتها
للوقوف على جاهزيتها محافظ بورسعيد يتفقد أعمال صيانة السيارات

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، جراجات الأحياء، لمتابعة أعمال صيانة المعدات والآلات  والسيارات.

رافقه المحافظ؛ الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ومدير الجراج العموم والإنقاذ والطوارئ ومديرو جراجات الأحيا.

واستعرض محافظ بورسعيد موقف المعدات داخل جراجات الأحياء، وذلك للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها ومراجعة جميع المعدات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

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فضلا عن استعراض ما تم من أعمال صيانة للمعدات الموجودة بكل أحياء المحافظة، وفاعلية جميع المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ، والإجراءات التى تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال، وكفاءة عالية فى الأحياء.

ووجه محافظ بورسعيد بمواصلة أعمال صيانة المعدات ورفع كفاءتها، وعمل اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على مدى جاهزيتها. 

للوقوف على جاهزيتها محافظ بورسعيد يتفقد أعمال صيانة السيارات بجراج المحافظة

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وشدد على ضرورة رفع كفاءة الأطقم العاملة على المعدات بشكل دورى بهدف الوقوف على مدى الاستعداد، مع استمرار تنفيذ دورات تدريبية لجميع العاملين على المعدات بالأحياء، ومواصلة حصر جميع المعدات الموجودة بكل حى وبيان حالتها، على أن يتضمن البيان موقف كل معدة من حيث الكفاءة والصيانة.

بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد مواجهة الأزمات دورات تدريبية

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