بينهم 3 مجهولين.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص غرب بورسعيد

أصيب 10 مواطنون فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق السريع بين محافظتي بورسعيد دمياط نقلوا على اثرها لتلقي العلاج بمستسفيات الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد.

كان ميكروباص يقل ١٠ أفراد تعرض لحادث انقلاب بمنطقة الطيبة غرب بورسعيد باتجاه محافظة دمياط منذ قليل دفعت على اثره هيئة الإسعاف سياراتها لاسعاف ونقل المصابين.

واستقبلت مستشفي الزهور المركزي التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد ٦ مصابين اغلب اصابتهم سحجات وكدمات وتبين أن أسمائهم منى رمزى وهناء السيد و يوسف متولى بالإضافة إلى ٣ مجهولين.

هذا واستقبلت مستشفي سلام بورسعيد التابعة للمنظومة ٤ مصابين بسحجات وكدمات وتبين أن أسماءهم بدرية أحمد و حمادة سعد وهند السعيد ورحاب السيد.



هذا وتجرى عمليات إسعاف جميع المصابين ووضعهم تحت الملاحظة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحادث من قبل أجهزة أمن بورسعيد المعنية.