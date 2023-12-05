رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد المقرات استعدادا للانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم ، مقرات اللجان الانتخابية لمتابعة استعدادات تجهيز لجان الانتخابات الرئاسية بها والمقرر عقدها فى الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجارى.

جاءت جولة رئيس مدينة بورفؤاد تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد برفع حالة الاستنفار والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتجهيز المقرات الانتخابية بما يليق بالحدث ومحافظة بورسعيد.

وفي سياق متصل، أكد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد خلال الجولة على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للناخبين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم مشيراً بأن الأجهزة التنفيذية بالمدينة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين.

لمتابعة استعدادات تجهيز لجان الانتخابات الرئاسية رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد المقرا FB_IMG_1701771124995 FB_IMG_1701771061879 FB_IMG_1701771059377 FB_IMG_1701771056295 FB_IMG_1701770936577 FB_IMG_1701770933029 FB_IMG_1701770930828 FB_IMG_1701770928646 FB_IMG_1701770926343 FB_IMG_1701770924092 FB_IMG_1701770921762 FB_IMG_1701770919339 FB_IMG_1701770917041 FB_IMG_1701770914627

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أنه تم تكليف اللجان المشكلة من كافة الأجهزة التابعة والمعنية بالعملية الانتخابية بمراجعة المقرات الانتخابية والمراكز والتأكد من صلاحيتها والتأكيد علي متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الإنارة والنظافة العامة بها.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد على مراجعة أعمال الصيانة بالمقرات الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية.



وشدد رئيس مدينة بورفؤاد علي ضرورة توفير كافة سبل الراحة خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الاطفاء وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.