رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد المقرات استعدادا للانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم ، مقرات اللجان الانتخابية لمتابعة استعدادات تجهيز لجان الانتخابات الرئاسية بها والمقرر عقدها فى الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجارى.
جاءت جولة رئيس مدينة بورفؤاد تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد برفع حالة الاستنفار والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتجهيز المقرات الانتخابية بما يليق بالحدث ومحافظة بورسعيد.
وفي سياق متصل، أكد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد خلال الجولة على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للناخبين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم مشيراً بأن الأجهزة التنفيذية بالمدينة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين.
وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أنه تم تكليف اللجان المشكلة من كافة الأجهزة التابعة والمعنية بالعملية الانتخابية بمراجعة المقرات الانتخابية والمراكز والتأكد من صلاحيتها والتأكيد علي متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الإنارة والنظافة العامة بها.
وأكد رئيس مدينة بورفؤاد على مراجعة أعمال الصيانة بالمقرات الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية.
وشدد رئيس مدينة بورفؤاد علي ضرورة توفير كافة سبل الراحة خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الاطفاء وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.