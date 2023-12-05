عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد المقرات استعدادا للانتخابات الرئاسية

لمتابعة استعدادات
لمتابعة استعدادات تجهيز لجان الانتخابات الرئاسية رئيس مدينة

تفقد  اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم ، مقرات اللجان الانتخابية لمتابعة استعدادات تجهيز لجان الانتخابات الرئاسية بها والمقرر عقدها فى الفترة من 10 ــ 12 ديسمبر الجارى. 

 جاءت جولة رئيس مدينة بورفؤاد تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد برفع حالة الاستنفار والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتجهيز المقرات الانتخابية بما يليق بالحدث ومحافظة بورسعيد. 

وفي سياق متصل، أكد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد خلال الجولة على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للناخبين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم مشيراً بأن الأجهزة التنفيذية بالمدينة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين.

لمتابعة استعدادات تجهيز لجان الانتخابات الرئاسية رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد المقرا

FB_IMG_1701771124995
FB_IMG_1701771124995
FB_IMG_1701771061879
FB_IMG_1701771061879
FB_IMG_1701771059377
FB_IMG_1701771059377
FB_IMG_1701771056295
FB_IMG_1701771056295
FB_IMG_1701770936577
FB_IMG_1701770936577
FB_IMG_1701770933029
FB_IMG_1701770933029
FB_IMG_1701770930828
FB_IMG_1701770930828
FB_IMG_1701770928646
FB_IMG_1701770928646
FB_IMG_1701770926343
FB_IMG_1701770926343
FB_IMG_1701770924092
FB_IMG_1701770924092
FB_IMG_1701770921762
FB_IMG_1701770921762
FB_IMG_1701770919339
FB_IMG_1701770919339
FB_IMG_1701770917041
FB_IMG_1701770917041
FB_IMG_1701770914627
FB_IMG_1701770914627

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أنه تم تكليف اللجان المشكلة من كافة الأجهزة التابعة والمعنية بالعملية الانتخابية بمراجعة المقرات الانتخابية والمراكز والتأكد من صلاحيتها والتأكيد علي متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الإنارة والنظافة العامة بها.

محافظ بورسعيد: مشروع رفع كفاءة نقل المازوت يتيح فرص استثمارية جديدة

محافظ بورسعيد يتابع جاهزية اللجان للانتخابات الرئاسية 2024.. صور

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد  على مراجعة أعمال الصيانة بالمقرات الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية. 

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد علي ضرورة توفير كافة سبل الراحة خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الاطفاء وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

المقرات الإنتخابية بورفؤاد بورسعيد الانتخابات الرئاسية محافظ بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

فتوح يبلغ مسئولي الزمالك بمعاناته من أزمة مالية ولا يمانع التجديد

وفاة ناهد فريد شوقى.. 30 صورة تجمعها بوالدها الملك وابنتها ناهد السباعى

وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

تصدير 6 شحنات من الغاز الطبيعي خلال ديسمبر الجاري

أحمد عبد القادر خارج الأهلي.. معتز إينو يكشف السبب على الهواء

صدمة الوسط الفنى.. مسيرة ناهد فريد شوقى الفنية ومعاناتها بعد وفاة ابنها

خطة الحكومة لمحاصرة وإسقاط الدولار.. مدبولي ومعيط وعبد الله في مهمة وطنية

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد: مشروع رفع كفاءة نقل المازوت يتيح فرص استثمارية جديدة

محافظ بورسعيد يتابع جاهزية اللجان للانتخابات الرئاسية 2024.. صور

لشحن 3 آلاف طن صودا كاوية.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة ENDELO SWAN

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

مع بداية ديسمبر.. تموين بورسعيد تؤكد توافر كل السلع لصرف مقررات الشهر

مياه القناة تنظم حملات توعية مكثفة للعاملين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

"الغضبان" يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية ببورسعيد

مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد: تشجيع أبنائنا للمشاركة في الأنتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

وزير التعليم يعلن إجراءات مواجهة ظاهرة الغياب في المدارس| ويؤكد: لا تراخي

نصاب الغربية يجمع 4 ملايين جنيه من المواطنين بزعم استثمارها

صدمة ريهام عبد الغفور بوفاة والدها.. 30 صورة تجمعهما سويا

وزير التنمية المحلية يكلف المحافظات بمساعدة ذوي الإعاقة لتيسير مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية

هتاخد كام بالجنيه؟ احسب مكافأة نهاية الخدمة وشروط استحقاقها

الحق اشترى.. الذهب يتراجع 120 دولارا منذ قمته التاريخية أمس| بكام الجرام؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة ناهد فريد شوقي.. تعرف على العائلة الفنية من الأب إلى آية سماحة

الكيلو بـ27 جنيها| أزمة السكر انتهت والوزارة تعلن توفيره بتلك الأماكن

إيديكس 2023| الهيئة العربية للتصنيع تكشف عن منتجات مصرية رادعة لأول مرة

احترس من فضلك| أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات

فيديو

جنود الاحتلال يغتالون الأطفال وألعابهم.. فيديو مثير للغضب لإسرائيليين يستفزون أهل غزة

وفاة ناهد فريد شوقى.. ماذا قالت عن علاقتها بوالدها ووالدتها هدى سلطان وابنها

ببراد منزلي.. طفلة فلسطينية تبيع الشاي أمام مستشفى ناصر بغزة.. فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ