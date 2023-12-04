محافظ بورسعيد: مشروع رفع كفاءة نقل المازوت يتيح فرص استثمارية جديدة

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، بقاعة السفيرة فايزة ابو النجا، فعاليات جلسة التشاور المجتمعي لمشروع إحلال وتجديد جزء من خط المازوت قطر ١٦بوصة بطول ٥٢ كم من العباسة بالقنطرة حتي الرسوة ببورسعيد والتي نظمتها شركة أنابيب البترول.

ويهدف المشروع إلي رفع كفاءة نقل المازوت منخفض الكبريت من القنطرة إلي بورسعيد الذي تنفذه شركة أنابيب البترول بتكلفة ٦٠٠مليون جنيه.



محافظ بورسعيد . مشاركة المواطنين فى الانتخابات واجب وطنى. انزل شارك IMG-20231204-WA0044 IMG-20231204-WA0042 IMG-20231204-WA0047 IMG-20231204-WA0045 IMG-20231204-WA0043 IMG-20231204-WA0046 IMG-20231204-WA0040 IMG-20231204-WA0038 IMG-20231204-WA0041 IMG-20231204-WA0037 IMG-20231204-WA0039 IMG-20231204-WA0036 IMG-20231204-WA0033 IMG-20231204-WA0034 IMG-20231204-WA0032 IMG-20231204-WA0035 IMG-20231204-WA0029 IMG-20231204-WA0030

وحضر الندوة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والمهندس فتحي منصور الذكرى رئيس مجلس الإدارة لشركة انابيب، اللواء عماد صلاح مساعد رئيس الشركة للامن ورئيس اللجنة الامنية الجغرافية، والمهندس حمدي النبوي مدير عام الشئون الهندسية بشركة أنابيب البترول، والدكتور محمد عبدالله جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء، وقيادات شركة بتروسيف، وقيادات المجتمع المدني والقيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية بمحافظة بورسعيد.

وخلال كلمته رحب محافظ بورسعيد بمسؤولي شركة أنابيب البترول ومؤسسات المجتمع المدني وجميع الحضور معربا عن سعادته ، بالحوار المجتمعي وفتح باب النقاش.

وأكد ان شركة أنابيب البترول تعتبر الشريان الحيوي والمهم لقطاع البترول وهو ما يظهر جليًا في الدور الذي تقوم به وزارة البترول والثروة المعدنية بتطوير ورفع كفاءة عمليات النقل وشبكات خطوط البترول وتعزيز الإمداد للطاقة وتنفيذ مشروع إحلال وتجديد جزء من خط المازوت قطر ١٦بوصة بطول ٥٢ كم من العباسة بالقنطرة حتي الرسوة ببورسعيد وأهميته على جميع المستويات لفتح فرص استثمارية جديدة تضاف الي إنجازات الدولة المصرية وتؤكد علي التكاتف والتعاون المجتمعي وتطبيق مبدأ التنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية وزارة البترول، حيث يُعد المشروع خطوة هامة لزيادة قدرة الشركة العامة للبترول لرفع كفاء نقل الغاز بالمنطقة.

و أكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تتميز بأنها تضم حقولا للغاز الطبيعي وتضم ميناء بحريا يعمل بأحدث الإمكانيات لتموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر.

ولفت إلى أن المحافظة تعتبر منطقة متكاملة ومؤهلة لوجستياً وصناعياً لخدمة منطقة البحر الأبيض المتوسط ويمكنها توفير العديد من ألف فرصة عمل.

وأضاف أن دعم الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع الصناعة تأتى على رأس أولويات التنمية من خلال تهيئة وتطوير بيئة ومناخ جاذب للاستثمار.

وأكد علي تذليل جميع المعوقات التي قد تقف أمام تنفيذ المشروع وتقديمه لسبل الدعم الممكنة لهذا القطاع الحيوي فى إطار إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات تنموية ودفع عجلة الإنتاج وجعل مصر مركزًا اقليميًا للطاقة.

كما أشار المهندس فتحي منصور رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول إلى أن المشروع يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز نقل وتداول المازوت لمناطق مختلفة بنطاق محافظة بورسعيد من خلال الشبكة القومية لشركة أنابيب البترول والذي يعمل علي رفع كفاءة نقل الخام ومسار خط الأنابيب المقترح تم استنادًا إلى المعايير المتبعة التي تأخذ في اعتبارها أقصر مسار وأقلها تكلفة، والذي سيكون له آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية علي المجتمعات المحلية والصناعية .

واستعرض المهندس حمدي النبوي مدير عام الشئون الهندسية من خلال عرض تقديمي للشركة العامة للبترول وشركة بتروسيف، وصفا للمشروع الجاري إنشائه ومراحل الإنشاء التي تمت استنادًا إلى المعايير المتبعة التي تأخذ في اعتبارها أقصر مسافة وأقلها تكلفة، والتقنيات الحديثة بالإضافة إلى اعتبارات التصميم الهندسي والعوامل المتعلقة بالبيئة والمجتمع .

كما عرض دراسة لتقييم الأثر البيئي للمشروع أثناء مرحلتي الإنشاء والتشغيل وأثاره على البيئة المحيطة والمجتمع تلاها حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع والحضور للمناقشة وطرح الأسئلة.