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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القناة تنظم حملات توعية مكثفة للعاملين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

مياه القناة .. المشاركة
مياه القناة .. المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني،

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأثنين، عن استمرار حملات التوعية المكثفة لحث العاملين بجميع القطاعات والمناطق والمحطات بمحافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، عن أهمية المشاركة الفعالة والإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري القادم والعملية الانتخابية الرئاسية المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه حملات التوعية المكثفة التي تنظمها الشركة مستمرة لجميع العاملين بجميع المناطق والقطاعات لتعريفهم بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وواجبنا نحو مصر وأهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني، وذلك لضمان استمرارية الاستقرار ولاستكمال مسيرة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، بالإضافة الي تعريف العاملين عن مقرات لجانهم الانتخابية المسجلين بها وأرقامهم بالكشوف الانتخابية وتوزيع كروت تحتوى على بيانات لجانهم وأرقامهم بالكشوف الانتخابية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم عمل جداول  نوبتجيات علي مدار ثلاثة أيام للعاملين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، والتأكيد على ذلك باعتباره حق كفله الدستور وواجب وطنى على كل مصرى، بالإضافة الي متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا، والاطمئنان بصفة مستمرة على انتظام العمل وكفاءة المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي للعمل بكامل طاقته.

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وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى محافظات القناة الثلاثة " السويس والإسماعيلية، وبورسعيد"، والمرور علي جميع المقار الانتخابية والتأكد من جاهزيتها، وتوفير الخطط البديلة في حالة حدوث اي طارئ، لضمان عدم تأثر العملية الانتخابية علي مدار ثلاثة أيام، وتأمين عملية وصول المياه بصفة مستمرة للجان الانتخابية، بالإضافة الي متابعة سير وانتظام العمل في جميع المحطات.

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