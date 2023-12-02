محافظ بورسعيد يطالب بالإنتهاء من مجمع الصناعات المغذية لافتتاحه نهاية العام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مشيرا إلى وصول العمل لمراحل متقدمة، وذلك ضمن خطة المحافظة لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع الصناعي نهاية العام الحالي خلال أعياد النصر في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا .

كما أكد محافظ بورسعيد أنه جرى عقد اختبارات ومقابلات شخصية لأبناء بورسعيد المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات المغذية ( ٣ يوليو) بجنوب بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل وتكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

محافظ بورسعيد يشدد على الانتهاء من مجمع الصناعات المغذية لافتتاحه نهاية العام IMG-20231202-WA0037 IMG-20231202-WA0036 IMG-20231202-WA0038 IMG-20231202-WA0040 IMG-20231202-WA0039 IMG-20231202-WA0041

وأشار الى أنه سيجرى توفير تسهيلات للمتقدمين للمشروع ، وتقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد.

وأضاف أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية