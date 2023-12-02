محافظ بورسعيد: تقدم مراحل العمل في إنشاء سوق خديجة.. صور

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار أعمال إنشاء سوق "خديجة" الحضاري ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة بالضواحي في إطار خطة المحافظة لإزالة كافة الاسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة ، و ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي.

محافظ بورسعيد . وصول العمل في إنشاء «سوق خديجة» لمراحل متقدمة IMG-20231202-WA0021 IMG-20231202-WA0027 IMG-20231202-WA0024 IMG-20231202-WA0019 IMG-20231202-WA0020 IMG-20231202-WA0025 IMG-20231202-WA0026 IMG-20231202-WA0022

وأشار محافظ بورسعيد، إلى وصول العمل بالسوق الجديد لمراحل متقدمة والذي يأتي لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري لائق ، بالإضافة إلي مواصلة تطوير منطقة خديجة التي تتضمن رصف ورفع كفاءة الطرق وتطوير مناور العمارات من الخارج ومعالجة الصرف الصحي من الخارج وعمل شبكة بالوعات أمطار وإعادة الشيء لأصله وإزالة الأرصفة ووضع طبقة الأسفلت النهائية بالشوارع الداخلية.

وأوضح محافظ بورسعيد أن الأعمال قاربت على الانتهاء ، موجها بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء السوق الحضاري وتحقيق مظهر حضاري، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية بمحافظة بورسعيد تماشيا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.