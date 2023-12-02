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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد: تقدم مراحل العمل في إنشاء سوق خديجة.. صور

محافظ بورسعيد . وصول
محافظ بورسعيد . وصول العمل في إنشاء «سوق خديجة» لمراحل متقدم

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار أعمال إنشاء سوق "خديجة" الحضاري ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة بالضواحي في  إطار خطة المحافظة لإزالة كافة الاسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة ، و ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي.

محافظ بورسعيد . وصول العمل في إنشاء «سوق خديجة» لمراحل متقدمة

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وأشار محافظ بورسعيد، إلى وصول العمل بالسوق الجديد لمراحل متقدمة والذي يأتي لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري لائق ، بالإضافة إلي مواصلة تطوير منطقة خديجة التي تتضمن رصف ورفع كفاءة الطرق وتطوير مناور العمارات من الخارج ومعالجة الصرف الصحي من الخارج وعمل شبكة بالوعات أمطار وإعادة الشيء لأصله وإزالة الأرصفة ووضع طبقة الأسفلت النهائية بالشوارع الداخلية.

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وأوضح محافظ بورسعيد أن الأعمال قاربت على الانتهاء ، موجها بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء السوق الحضاري  وتحقيق مظهر حضاري، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية بمحافظة بورسعيد تماشيا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.

بورسعيد الخدمات المقدمة للمواطنين السوق الحضاري الصرف الصحى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تطوير وتجميل الشوارع حي الضواحي عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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