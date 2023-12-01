للأسر الأولى بالرعاية والعمال.. بورسعيد توزع 4 أطنان لحوم

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع المعاناة عن كاهلهم، فإن محافظة بورسعيد، بدأت صباح اليوم في توزيع 4 أطنان لحوم على العمال بنطاق المحافظة، والأسر الأولى بالرعاية، بواقع 1 كيلو لكل مواطن ببازار بورسعيد الجديد.

يأتي ذلك استمرارا لجهود دعم الأسر رقيقي الحال لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ليحيوا حياة كريمة، وأشار المحافظ لاستمرار توزيع اللحوم على باقي الأسر من رقيقي الحال والعمال تباعا.