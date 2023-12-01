تعرف على خطة نشاط مجلس المصري للنهوض بالنادي| تفاصيل

أعلن مجلس إدارة النادى المصري خطة نشاط المجلس خلال الفترة المقبلة من 1/7/2023 وحتى 30/6/2024.



وأكد مجلس إدارة النادي المصري خلال العام الثاني من الفترة الانتخابية 2022/2026 سعيه إلى تحقيق عدة أهداف في المجالات المختلفة

قطاع كرة القدم

وأوضح مجلس إدارة النادى المصري أن الفترة المقبلة ستشهد

• الاستمرار في تدعيم الفريق الأول للكرة بالنادي بالشكل الذي يؤهله للمنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق.

• الاستمرار في دعم قطاع الناشئين والبراعم بالنادي وتوفير متطلبات هذا القطاع الهام من أجل إعداد ذخيرة مناسبة من اللاعبين القادرين والمؤهلين لتمثيل النادي في كافة المراحل السنية.

• تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لصقل خبرات العاملين في قطاع الناشئين فنيًا وإداريًا.

• تدعيم فريق كرة القدم النسائية بالنادي المصري والذي شارك للمرة الأولى في تاريخه ببطولة الدوري الممتاز.

الألعاب الأخرى

وفى نطاق الالعاب الاخرى بخلاف كرة القدم أوضح مجلس المصري قيامه

• دعم الألعاب الفردية بالنادي مع التركيز على العناصر المتميزة منهم والذين يمكنهم المنافسة على تحقيق المركز الأولى بالبطولات المحلية والاقليمية والقارية والدولية.

الاتفاقيات والبروتوكولات



• سيبدأ مجلس إدارة النادي المصري في تنفيذ البروتوكول الموقع بين النادي المصري وكلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد والذي سيتم من خلاله الاستعانة بخبرات وكوادر كليات التربية الرياضية جامعة بورسعيد في إعداد البرامج التدريبية لفرق البراعم والنشء والشباب بالشكل الذي يضمن إعداد لاعب متميز في كافة الألعاب الفردية والجماعية سواء من الناحية الفنية أو الفسيولوجية أو السيكولوجية أو التربوية ، وإلى جانب ذلك سيسعى مجلس إدارة النادي المصري إلى توقيع بروتوكولات مناسبة مع عدد من الجهات الأخرى بالشكل الذي يعود بالنفع على النادي المصري.

النادي الاجتماعي والفروع الأخرى



• مجلس إدارة النادي المصري بصدد دراسة تطوير فرع النادي المصري " الضواحي 1 - النادي الاجتماعي ) وكذلك فرع السيد متولي ، أرض الغزل بالشكل اللائق باسم النادي المصري وتاريخه العريق مع العمل على رفع كفاءة ملعب الهدف.

أرض الفنار

• يسعى مجلس إدارة النادي المصري إلى دراسة الاستغلال المناسب لأرض الفنار استثماريًا بالشكل الذي يدر عائدًا مناسبًا للنادي المصري.



تخصيص قطعة أرض جديد لإقامة مصيف على شاطئ بحر بورسعيد " المطار "



• يسعى مجلس الإدارة للحصول على قطعة أرض على شاطئ بحر بورسعيد ( وبالتحديد بالمنطقة الواقعة أمام مطار بورسعيد ، لاقامة مصيف للاعضاء العاملين بالنادي المصري كمتنفس جديد للأعضاء وأصل جديد يضاف إلى أصول النادي المصري.

تنمية الموارد

• يسعى مجلس إدارة النادي المصري لجذب رعاة جدد للفريق الأول للكرة بالنادي المصري إلى جانب الرعاة الحاليين مع العمل على جذب رعاة لفرق قطاع الناشئين والألعاب الفردية بالشكل الذي يخفف العب عن كاهل النادي.

الهيكل الإداري بالنادي المصري

• بدأ مجلس إدارة النادي المصري في إدخال الميكنة الإدارية في عدد من الإدارات بالنادي بالشكل الذي يوفر الوقت والجهد ، مع العمل على رفع مستوى العاملين من خلال الدورات التدريبية وورش العمل المناسبة.

الاستاد



يقوم مجلس إدارة النادي المصري حاليًا بمتابعة سير العمل داخل الاستاد لمتابعة الخريطة الزمنية للعملية الانشائية والوقوف على الموعد النهائي لتسلم الاستاد.



الإعداد للاحتفال بمئوية النادي المصري



• ولأن الاحتفال بمئوية النادي المصري كان قد تزامن مع الاجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة خلال عام 2020 لمجابة خطر انتشار فيروس كورونا " كوفيد 19 " وما تبع ذلك من صدور قرار ببناء ستاد جديد ، أصبح لزامًا على مجلس ادارة المصري البدء في إعداد خطة للاحتفال بالمئوية والذي قد يتزامن مع الاحتفال بافتتاح الاستاد ولذلك سيشرع المجلس في تشكيل لجنة عليا ولجان منبثقة للاعداد للاحتفال بتلك المناسبة.

موسوعة المئوية

• مجلس إدارة النادي المصري بصدد الانتهاء من إعداد الموسوعة التاريخية التي تتناول تاريخ النادي المصري منذ عام 1920 وحتى الان.



الجمعية العمومية

• يسعى مجلس إدارة النادي المصري إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وذلك لتغيير لائحة النظام الأساسي للنادي وكذلك اللائحة المالية ، حيث سيتم العمل على تنقيح كلا اللائحتين وتطويرهما بالشكل الذي يفتح أفاقًا جديدة أمام النادي المصري.

