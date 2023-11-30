عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لافتتاحه.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء مجمع الصناعات المغذية الثالث

استعدادا لافتتاحه
استعدادا لافتتاحه خلال أعياد بورسعيد الغضبان يتابع أعمال إنش

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث قد وصل لمراحل متقدمة ،  وذلك استعدادا لافتتاح المجمع وتشغيله خلال أعياد النصر.

استعدادا لافتتاحه خلال أعياد بورسعيد الغضبان يتابع أعمال إنشاء مجمع الصناعات

IMG-20231130-WA0111
IMG-20231130-WA0111
IMG-20231130-WA0112
IMG-20231130-WA0112
IMG-20231130-WA0107
IMG-20231130-WA0107
IMG-20231130-WA0110
IMG-20231130-WA0110
IMG-20231130-WA0109
IMG-20231130-WA0109
IMG-20231130-WA0113
IMG-20231130-WA0113
IMG-20231130-WA0108
IMG-20231130-WA0108
IMG-20231130-WA0105
IMG-20231130-WA0105
IMG-20231130-WA0102
IMG-20231130-WA0102
IMG-20231130-WA0103
IMG-20231130-WA0103

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل و تكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في الوقت المحدد

وأشار محافظ بورسعيد، أنه جرى عقد اختبارات شخصية للمتقدمين للمشروع، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد ، مع تقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد،  

تموين بورسعيد: استمرار ضخ كميات وفيرة من السكر والأرز والزيت بالمجمعات

تنمية سياحية.. انطلاق فعاليات مهرجان بورسعيد لتصوير ومراقبة الطيور في نسخته الثانية|شاهد

ولفت محافظ بورسعيد الى أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

بورسعيد الإقتصاد المصرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المناطق الصناعية المشروعات الصناعية عادل الغضبان محافظ بورسعيد توفير فرص عمل العمالة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي .. تفاصيل

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

بلاش تشتروا| نداء عاجل من وزير التموين بسبب أسعار السكر.. والكيلو بـ24 جنيها فقط في هذا التوقيت

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

رحيل هنري كيسنجر|عاشق النساء وثعلب الدبلوماسية الذي راوض ألد أعداء الحلم الأميركي

صدمة.. إصابة جديدة تضرب نجم النادي الأهلي

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

موضوعات متعلقة

تموين بورسعيد: استمرار ضخ كميات وفيرة من السكر والأرز والزيت بالمجمعات

تنمية سياحية.. انطلاق فعاليات مهرجان بورسعيد لتصوير ومراقبة الطيور في نسخته الثانية|شاهد

محافظ بورسعيد يناقش مقترحات تطوير شارع عزمي

ميناء بورسعيد السياحي يستقبل الباخرة BOLETTE

بـ40 مليون جنيه.. خطة شاملة لرفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بزهور بورسعيد

استعدادات مكثفة بـ بورسعيد لسرعة تجهيز المقار للانتخابات الرئاسية

تجهيز 64 مقرا للتصويت في الانتخابات الرئاسية بـ بورسعيد

ميناء غرب بورسعيد: شحن 8آلاف طن صودا كاوية على السفينة LIA IEVOLI لإيطاليا

ترشيحاتنا

الإمارات تتسلم رئاسة مؤتمر المناخ COP28 من مصر

قبل انتهاء التسجيل.. شروط حج الجمعيات الأهلية وخطوات التقديم

حقيقة مفاوضات بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. تفاصيل

أول تعليق من روسيا على برنامج التعاون الجديد بين حلف الناتو وأوكرانيا

انتبه.. ما سبب الجفاف والعطش رغم شرب الماء؟

بسبب رسائل على تيليجرام.. اعتقال طفلين مسلمين بألمانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

علاج خارق للجهاز التنفسي.. فوائد الزعتر في الشتاء

فيديو

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

رسالة محمد عبدالمنعم تثير غضب محمود الخطيب.. ماذا قال؟ /فيديوجراف

يعجز اللسان.. رسالة من شقيق العامري فاروق إلى جماهير الأهلي|شاهد

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ