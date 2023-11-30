استعدادا لافتتاحه.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء مجمع الصناعات المغذية الثالث

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث قد وصل لمراحل متقدمة ، وذلك استعدادا لافتتاح المجمع وتشغيله خلال أعياد النصر.

استعدادا لافتتاحه خلال أعياد بورسعيد الغضبان يتابع أعمال إنشاء مجمع الصناعات IMG-20231130-WA0111 IMG-20231130-WA0112 IMG-20231130-WA0107 IMG-20231130-WA0110 IMG-20231130-WA0109 IMG-20231130-WA0113 IMG-20231130-WA0108 IMG-20231130-WA0105 IMG-20231130-WA0102 IMG-20231130-WA0103

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل و تكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في الوقت المحدد

وأشار محافظ بورسعيد، أنه جرى عقد اختبارات شخصية للمتقدمين للمشروع، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد ، مع تقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد،

ولفت محافظ بورسعيد الى أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.