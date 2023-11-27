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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء غرب بورسعيد: شحن 8آلاف طن صودا كاوية على السفينة LIA IEVOLI لإيطاليا

ميناء غرب بورسعيد
ميناء غرب بورسعيد السفينة LIA IEVOLIلشحن 8 آلاف طن صودا كاو

 استمرت عملية  شحن الملح والصودا الكاوية وتفريغ فحم بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة MANASSA القادمة من الإسكندرية لشحن 16 ألف طن من الملح والتصدير إلى بلغاريا .

كما وصل ميناء شرق بورسعيد السفينة WHIPLASH القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 49 الف طن من الفحم بنظام السحب المباشر  حيث يستخدم كوقود بديل فى صناعة الأسمنت ، مع إتخاذ إدارة الميناء  اتباع وتطبيق  إجراءات السلامة البيئية  لمعايير جودة الهواء  .

على جانب آخر فقد استقبل  ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة LIA  IEVOLIلشحن 8 آلاف طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا .

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وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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