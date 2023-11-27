محافظ بورسعيد: لن نسمح بعودة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي في أعمال الحملات المكبرة لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك واراضي الدولة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمر ة لهذا الملف.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و رؤساء الاحياء ومدينة بورفؤاد و مدير ادارة التخطيط العمراني ومدير ادارة الأملاك ومدير حماية أملاك الدولة ومدير ادارة المساحة و مدير مركز المتغيرات الجيومكانية.

وشدد اللواء عادل الغضبان، على مواصلة تنفيذ الحملات المكبرة بمحافظة بورسعيد لعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف ، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية.