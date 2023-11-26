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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل التعليم ببورسعيد تؤكد على اهتمام المديرية بمختلف الأنشطة التربوية وتطويرها

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد تشهد احتفالية مدرسة تنيس الابتدائية بأعيا

 شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، احتفالية مدرسة تنيس الابتدائية بأعياد الطفولة، بحضور عزيزة رفعت مدير عام إدارة شمال التعليمية والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي وولاء سيف موجه أول الصفوف الأولى وشروق عبد المجيد مدير المدرسة ومجلس أمناء المدرسة.

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وأكدت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد أن هذا الاحتفالات تهدف إلى تنمية روح الانتماء والولاء لدى الطلاب وتحفزهم على الإبداع، مشيرة إلى اهتمام مديرية التعليم في بورسعيد بمختلف الأنشطة التربوية وتطويرها بهدف اكتشاف وصقل المواهب الفنية والثقافية.

وكيل تعليم بورسعيد تشهد احتفالية مدرسة تنيس الابتدائية بأعياد الطفولة

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وأشادت وكيل وزارة تعليم بورسعيد بالفقرات المتميزة المقدمة من خلال الاحتفالية والتي تضمنت العديد من العروض الرياضية والترفيهية وفقرة للشعر بالإضافة لفقرة للتعريف بأبرز القامات المصرية التاريخية والدينية والعلمية.

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