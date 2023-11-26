وكيل التعليم ببورسعيد تؤكد على اهتمام المديرية بمختلف الأنشطة التربوية وتطويرها

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، احتفالية مدرسة تنيس الابتدائية بأعياد الطفولة، بحضور عزيزة رفعت مدير عام إدارة شمال التعليمية والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي وولاء سيف موجه أول الصفوف الأولى وشروق عبد المجيد مدير المدرسة ومجلس أمناء المدرسة.

وأكدت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد أن هذا الاحتفالات تهدف إلى تنمية روح الانتماء والولاء لدى الطلاب وتحفزهم على الإبداع، مشيرة إلى اهتمام مديرية التعليم في بورسعيد بمختلف الأنشطة التربوية وتطويرها بهدف اكتشاف وصقل المواهب الفنية والثقافية.

وكيل تعليم بورسعيد تشهد احتفالية مدرسة تنيس الابتدائية بأعياد الطفولة IMG-20231126-WA0022 IMG-20231126-WA0024 IMG-20231126-WA0023 IMG-20231126-WA0014 IMG-20231126-WA0017 IMG-20231126-WA0020 IMG-20231126-WA0018 IMG-20231126-WA0016 IMG-20231126-WA0019 IMG-20231126-WA0021



وأشادت وكيل وزارة تعليم بورسعيد بالفقرات المتميزة المقدمة من خلال الاحتفالية والتي تضمنت العديد من العروض الرياضية والترفيهية وفقرة للشعر بالإضافة لفقرة للتعريف بأبرز القامات المصرية التاريخية والدينية والعلمية.