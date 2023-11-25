مطران بورسعيد: مصر مباركة ونصلي كثيرا من أجل العون لرئيسنا

التقي الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها بشباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بـ محافظة بورسعيد، وذلك بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس، وذلك في إطار جهود نشر الوعي، والتأكيد علي التفاف جميع طوائف هذا الشعب العظيم خلف القيادة السياسية.

وتحدث الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها عن الانجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، وخص بالذكر محافظة بورسعيد وما حدث فيها من مشروعات قومية عملاقة، وتحدث عن مشروعات الثروة السمكية، ومشروعات تحلية مياه البحر في مدينة سلام بورسعيد، بجانب المشروعات اللوجيستية، وغيرها من المشروعات التي غيرت حياة المواطنين للأفضل.

وأكد مطران بورسعيد وتوابعها أن الكنيسة ببورسعيد تصلي من أجل نصرة مصر ورئيسها، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحمل ما لا يمكن أن يتحمله بشر، وأنه يحتاج إلي عون من الله حتي يستطيع أن يتحمل ذلك، مؤكدًا أن مصر سوف تعبر وسوف تنتصر وتكون الأفضل.

من جانبهم أكد كهنة الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن ما مرت به مصر من أحداث بداية من كورونا مرورا بالحرب الأوكرانية وأحداث الحرب في غزة آثرت علي العالم أجمع، ولكن مصر ظلت قوية أبية بفضل قيادتها السياسية القوية، بجانب تماسك شعبها وحرصه علي وطنه، والتضحية من أجله.

من جانبه أكد المهندس علي جبر منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بـ محافظة بورسعيد أن الهدف الرئيسي لهذا الكيان الذي تم تأسيسه بدعم ومباركة الرئيس هو نشر الوعي بين المواطنين خاصة فئات الشباب، مشيرًا أن الجهود تتمثل في العمل المجتمعي والأهلي والتنموي، مؤكدًا أن دعم التحالف للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، يأتي في إطار الإيمان بأنه القادر علي حماية الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

مطران بورسعيد يلتقي شباب التحالف الوطني: مصر مباركة ونصلي كثيرا من أجل العون IMG-20231125-WA0067 IMG-20231125-WA0071 IMG-20231125-WA0068 IMG-20231125-WA0074 IMG-20231125-WA0065



وأشار منسق التحالف ببورسعيد إلى أنه خلال الأيام القادمة سوف يتم تنظيم عددا من الفاعليات التوعوية، يتم خلالها نشر الوعي بين الشباب، ويحاضر خلالها مستشار الرئيس الحالي، ومسئولين سابقة من ذوي الخبرات الكبيرة، وتستهدف محاربة الشائعات وإعادة الأمل للشباب، والتأكيد علي أن ما بدأته مصر يجب أن تستكمله، مع رئيس حقق إعجاز ويستطيع أن يقدم الأكثر، كما أنه القادر علي حماية الوطن.

يذكر أن التحالف الوطنى، هو تجمع يضم 32 كيان تنموي وخدمي من رواد العمل المجتمعي في مصر، فى مقدمتها مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيرى والإجتماعى.

تم تأسيس التحالف عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2022 عام المجتمع المدني، ليكون أول استجابة من المجتمع المدني، لتنسيق الجهود بين كافة أطراف العمل الأهلي والتنموي، بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص، لدعم مسيرة التنمية فى مصر.