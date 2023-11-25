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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال افتتاحه مبنى جامعة بورسعيد المطور .. أنغام السمسمية تستوقف وزير التعليم العالي

صدى البلد

افتتح دكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم السبت، المبنى التكنولوجي المطور المقام حديثا في جامعة بورسعيد بالمقر الرئيسي في بورفؤاد.

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وتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أقسام المبنى الذي يتكون من 6 أدوار، ويضم معمل للاختبارات الإلكترونية به 2000 جهاز حاسب آلي، وقاعة كبار الزوار، وقاعات للمؤتمرات ومسرح وصالة للاستقبال، وجانب إداري، وأماكن لإقامة الزائرين.

خلال افتتاحه مبني جامعة بورسعيد المطور أنغام السمسمية تستوقف وزير التعليم العالي

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وشاهد الوزير احتفالية لطلاب الجامعة داخل مسرح المبنى عقب افتتاحه، كما شهد فقرة فنية بمدخل المبنى قدمها طلاب الجامعة على أنغام السمسمية.

وكان وزير التعليم العالي افتتح 28 عيادة بمختلف التخصصات ضمن المرحلة الأولى لتشغيل مستشفى جامعة بورسعيد الجديد، والتي تجاوزت تكلفتها مليار جنيه، كما افتتح مركز التمييز بكلية الهندسة.

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