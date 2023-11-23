المحافظ يتفقد منافذ توفير السلع الأساسية لأهالي بورسعيد بأسعار مخفضة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، منافذ المتنقلة لتطبيق مبادرة تخفيض الأسعار والاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من الأرز ، وزيت الطعام ،واللحوم، والسكر التي تلبي احتياجات المواطنين، خاصة بعد اقبال المواطنين على المنافذ لشراء الأرز وزيت الطعام والسكر واللحوم بأسعار مخفضة تصل لـ30% رافقه خلالها اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.

محافظ بورسعيد يتفقد المنافذ المتنقلة لمبادرة تخفيض الأسعار IMG-20231123-WA0017 IMG-20231123-WA0016 IMG-20231123-WA0011 IMG-20231123-WA0015 IMG-20231123-WA0013 IMG-20231123-WA0014 IMG-20231123-WA0012 IMG-20231123-WA0008 IMG-20231123-WA0005 IMG-20231123-WA0009 IMG-20231123-WA0006 IMG-20231123-WA0010 IMG-20231123-WA0002 IMG-20231123-WA0003 IMG-20231123-WA0001



واستعرض محافظ بورسعيد السلع الغذائية المتوفرة داخل المنافذ «السيارات المتحركة»، والتعرف على أسعار السلع والمنتجات الغذائية وجودتها و توافرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين وذلك للتيسير على المواطنين لإقتناء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق .

وتتضمن مبادرة تخفيض الأسعار فى بورسعيد ببيع كيلو اللحوم ب٢٠٠ جنيه ،كيلو السكر ب٢٧جنيه ،وعبوة الزيت ب٤٠جنيه، ،وسعر الأرز 1 كيلوجرام 21 جنيها، بالإضافة إلى مختلف السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% .