المحافظ يتفقد منافذ توفير السلع الأساسية لأهالي بورسعيد بأسعار مخفضة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، منافذ المتنقلة لتطبيق مبادرة تخفيض الأسعار والاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من الأرز ، وزيت الطعام ،واللحوم، والسكر التي تلبي احتياجات المواطنين، خاصة بعد اقبال المواطنين على المنافذ لشراء الأرز وزيت الطعام والسكر واللحوم بأسعار مخفضة تصل لـ30% رافقه خلالها اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.
واستعرض محافظ بورسعيد السلع الغذائية المتوفرة داخل المنافذ «السيارات المتحركة»، والتعرف على أسعار السلع والمنتجات الغذائية وجودتها و توافرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين وذلك للتيسير على المواطنين لإقتناء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق .
وتتضمن مبادرة تخفيض الأسعار فى بورسعيد ببيع كيلو اللحوم ب٢٠٠ جنيه ،كيلو السكر ب٢٧جنيه ،وعبوة الزيت ب٤٠جنيه، ،وسعر الأرز 1 كيلوجرام 21 جنيها، بالإضافة إلى مختلف السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% .