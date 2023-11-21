عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يوم في حب مصر ومحاكاة الانتخابات الرئاسية برياض أطفال بورسعيد.. فيديو

يوم فى حب مصر ومحاكاة
يوم فى حب مصر ومحاكاة الانتخابات الرئاسية برياض مصطفى كامل

شهد توجيه رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد، نشاطا ملحوظا مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتنمية روح الولاء والانتماء لدى البراعم فى المؤسسات التعليمية، وكذا فى ظل تعليمات الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد بأن البناء يبدأ من القاعدة فى أطر وافكار وجب أن تكون خارج الصندوق لجذب تلك الفئة العمرية. 

جاء ذلك عقب نجاح محاكاة الحج للصفوف الأولى وكذا معرض إنجازات الدولة المصرية بمشاركة مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية فى بورسعيد جاء تميز رياض الاطفال تحت إشراف الموجه العام عزيزة أمام بتنظيم فعاليتين، الأولى يوم فى حب مصر لبراعم رياض أطفال مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بإدارة شمال التعليمية  بمشاركة تلاميذ تلميذات الروضة والثانية بإدارة جنوب التعليمية بمدرسة الحديدى والنادى والتى نظمت بها محاكاة للانتخابات الرئاسية . 

يوم فى حب مصر ومحاكاة الانتخابات الرئاسية برياض مصطفى كامل و الحديدى و النادى

IMG-20231121-WA0027
IMG-20231121-WA0027
IMG-20231121-WA0031
IMG-20231121-WA0031
IMG-20231121-WA0019
IMG-20231121-WA0019
IMG-20231121-WA0015
IMG-20231121-WA0015
IMG-20231121-WA0016
IMG-20231121-WA0016
IMG-20231121-WA0017
IMG-20231121-WA0017
IMG-20231121-WA0018
IMG-20231121-WA0018
IMG-20231121-WA0021
IMG-20231121-WA0021
IMG-20231121-WA0030
IMG-20231121-WA0030
IMG-20231121-WA0033
IMG-20231121-WA0033

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد أن أطفال الروضتين  قدموا نموذجا مبهرا وغير مسبوق مما يؤكد أن فكرة البناء دائما وابدا تأتي من القاعدة وأن الاهتمام بتلك البراعم ورعايتهم فى شتى المجالات بصورة صحيحة يخلق منهم قادة للوطن فى المستقبل .

محافظ بورسعيد يدعو المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي| شاهد

غرفة بورسعيد التجارية تشارك بفعاليات "ملتقى الأعمال المصري السعودي"

وأشادت وكيل تعليم بورسعيد بتميز براعم رياض الأطفال فى تجسيد مشهدا انتخابيا يضاهي واقع الاستحقاقات الدستورية بكل تفاصيل.

يوم فى حب مصر ومحاكاة الانتخابات الرئاسية برياض مصطفى كامل و الحديدى و النادى

IMG_٢٠٢٣١١٢١_١٨١٧٠٢
IMG_٢٠٢٣١١٢١_١٨١٧٠٢
IMG_٢٠٢٣١١٢١_١٨١٠٥٦
IMG_٢٠٢٣١١٢١_١٨١٠٥٦
IMG-20231121-WA0104
IMG-20231121-WA0104
IMG-20231121-WA0102
IMG-20231121-WA0102
IMG-20231121-WA0101
IMG-20231121-WA0101
IMG-20231121-WA0095
IMG-20231121-WA0095
IMG-20231121-WA0092
IMG-20231121-WA0092
IMG-20231121-WA0088
IMG-20231121-WA0088
IMG-20231121-WA0083
IMG-20231121-WA0083
IMG-20231121-WA0080
IMG-20231121-WA0080

ولفتت إلى أن هذا المشهد يسهم بشكل فعال في بناء شخصية المواطن المصري وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن مشاركة الأطفال في هذه الفعاليات يؤكد على ترسخ وتعزز انتماءهم وولاءهم للوطن منذ نعومة أظافرهم وتعودهم على ممارسة حقوقهم كمواطنين فيما بعد تحت مظلة الإطار الشرعي الذي يكفله الدستور والقانون، موجهة الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا الحدث الفريد. 

بورسعيد الاستحقاقات الدستورية الانتخابات الرئاسية الدولة المصرية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إنجازات الدولة المصرية تعليم بورسعيد رؤية مصر 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تهدد إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

ولي العهد السعودي: طالبنا جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يدعو المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي| شاهد

غرفة بورسعيد التجارية تشارك بفعاليات "ملتقى الأعمال المصري السعودي"

الغضبان يشهد توزيع أجهزة كهربائية لـ60 شابا وفتاة من أبناء بورسعيد| شاهد

بمشاركة 80 طفلا ببورسعيد| محاكاة للانتخابات الرئاسية بروضة الحديدى والنادي

اقتصادية قناة السويس: موانئ المنطقة الشمالية استقبلت 283 سفينة خلال أكتوبر الماضي

القصة الكاملة لحادث انهيار عقار بورسعيد.. أحد الملاك: بدأنا الإصلاحات فى نفس يوم صدور قرار الترميم|شاهد

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار بورسعيد المنهار |شاهد

محافظ بورسعيد: تواصل العمل في إنشاء «سوق خديجة» الجديد بحي الضواحي

ترشيحاتنا

"يا للعار حماس ركعتنا".. انتقادات شديدة داخل إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى

وزير الأوقاف يشيد بموقف الرئيس السيسي في مواجهة التحديات الخطيرة على المنطقة

السيسي: الأولوية لوقف الاعتداء على الفلسطينيين والنفاذ الآمن والمستدام للمساعدات

استعدادا لميدياما.. الأهلي يخوض ودية مع ناشئيه بالتتش

السيسي: المشاهد القاسية تجاه الفلسطينيين كشفت عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الإنساني

الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين بدءا من الخميس المقبل.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليوسفي؟

4 عوامل تتسبب في تأخر الحمل.. الثانية هي الأخطر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حمص الشام؟

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

فيديو

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ