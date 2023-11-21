يوم في حب مصر ومحاكاة الانتخابات الرئاسية برياض أطفال بورسعيد.. فيديو

شهد توجيه رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد، نشاطا ملحوظا مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتنمية روح الولاء والانتماء لدى البراعم فى المؤسسات التعليمية، وكذا فى ظل تعليمات الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد بأن البناء يبدأ من القاعدة فى أطر وافكار وجب أن تكون خارج الصندوق لجذب تلك الفئة العمرية.

جاء ذلك عقب نجاح محاكاة الحج للصفوف الأولى وكذا معرض إنجازات الدولة المصرية بمشاركة مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية فى بورسعيد جاء تميز رياض الاطفال تحت إشراف الموجه العام عزيزة أمام بتنظيم فعاليتين، الأولى يوم فى حب مصر لبراعم رياض أطفال مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بإدارة شمال التعليمية بمشاركة تلاميذ تلميذات الروضة والثانية بإدارة جنوب التعليمية بمدرسة الحديدى والنادى والتى نظمت بها محاكاة للانتخابات الرئاسية .

يوم فى حب مصر ومحاكاة الانتخابات الرئاسية برياض مصطفى كامل و الحديدى و النادى IMG-20231121-WA0027 IMG-20231121-WA0031 IMG-20231121-WA0019 IMG-20231121-WA0015 IMG-20231121-WA0016 IMG-20231121-WA0017 IMG-20231121-WA0018 IMG-20231121-WA0021 IMG-20231121-WA0030 IMG-20231121-WA0033

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد أن أطفال الروضتين قدموا نموذجا مبهرا وغير مسبوق مما يؤكد أن فكرة البناء دائما وابدا تأتي من القاعدة وأن الاهتمام بتلك البراعم ورعايتهم فى شتى المجالات بصورة صحيحة يخلق منهم قادة للوطن فى المستقبل .

وأشادت وكيل تعليم بورسعيد بتميز براعم رياض الأطفال فى تجسيد مشهدا انتخابيا يضاهي واقع الاستحقاقات الدستورية بكل تفاصيل.

يوم فى حب مصر ومحاكاة الانتخابات الرئاسية برياض مصطفى كامل و الحديدى و النادى IMG_٢٠٢٣١١٢١_١٨١٧٠٢ IMG_٢٠٢٣١١٢١_١٨١٠٥٦ IMG-20231121-WA0104 IMG-20231121-WA0102 IMG-20231121-WA0101 IMG-20231121-WA0095 IMG-20231121-WA0092 IMG-20231121-WA0088 IMG-20231121-WA0083 IMG-20231121-WA0080

ولفتت إلى أن هذا المشهد يسهم بشكل فعال في بناء شخصية المواطن المصري وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن مشاركة الأطفال في هذه الفعاليات يؤكد على ترسخ وتعزز انتماءهم وولاءهم للوطن منذ نعومة أظافرهم وتعودهم على ممارسة حقوقهم كمواطنين فيما بعد تحت مظلة الإطار الشرعي الذي يكفله الدستور والقانون، موجهة الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا الحدث الفريد.