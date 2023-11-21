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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يدعو المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي| شاهد

محافظ بورسعيد. يدعوا
محافظ بورسعيد. يدعوا المواطنين للمشاركة فى الاستحقاق الرئاسي

دعا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المواطنين من أهالى الباسلة لضرورة المشاركة فى الاستحقاق الرئاسي المقبلة لأنه واجب وطني وحق أصيل كفله الدستور لكل مواطن.

وأضاف محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية بما حققته من أجاز لا تفرض على أحد اختيار مرشح بعينه وإنما الفرض والواجب الوطنى هو المشاركة فى الاستحقاق الرئاسي ولكل مواطن الحق فى اختيار من يشاء ممن تقدموا للترشح. 

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها محافظ بورسعيد فى احتفالية توزيع أجهزة كهربائية من البنك الزراعى هدية ٦٠ شابا وفتاة من رقيقي الحال بحضور رئيس مجلس إدارة البنك وعدد من نواب مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة. 

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وخلال كلمته، أيضا وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة التي تهتم بجميع شرائح المجتمع من المراة والشباب وذوي الهمم وكبار السن ولم تستثن أحدا من تقديم الدعم إذا كان دعما صحيا او اجتماعيا او ثقافيا وغيره من أشكال الدعم  .

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن جهود الدولة المصرية خاصة في ظل المرحلة الراهنة و تداعياتها الاقتصادية التي أثرت على العالم أجمع،  مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل جاهدة على توفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع .

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