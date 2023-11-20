75 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث انهيار عقار بورسعيد.. تفاصيل

صدق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، علي صرف إعانة قدرها ٢٥ آلف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث انهيار عقار حي الشرق فضلا عن صرف 50 آلف جنيه من مديرية التضامن الاجتماعي لأسر المتوفيين في الحادث ، موجهاً مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التواصل مع اسر المتوفيين لاستلام المبلغ .

وأسفر انهيار عقار بحي الشرق فى بورسعيد مساء أمس عن وفاة 4 أشخاص هم عيد حماد التوني وياسين عبد الحميد ياسين و عبد الحميد ياسين محمود و عبد الرحمن عبد الحميد ياسين، و قدم محافظ بورسعيد خالص العزاء إلى أسر المتوفيين في حادث انهيار العقار حي الشرق، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.