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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

75 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث انهيار عقار بورسعيد.. تفاصيل

٧٥ ألف جنيه لأسرة
٧٥ ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث انهيار عقار بورسعيد

صدق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، علي صرف إعانة قدرها ٢٥ آلف جنيه  لأسرة كل متوفي  في حادث انهيار عقار حي الشرق فضلا عن صرف 50 آلف جنيه من مديرية التضامن الاجتماعي لأسر المتوفيين في الحادث ، موجهاً مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التواصل مع اسر المتوفيين  لاستلام المبلغ .

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وأسفر انهيار عقار بحي الشرق فى بورسعيد مساء أمس عن وفاة  4 أشخاص هم عيد حماد التوني  وياسين عبد الحميد ياسين و عبد الحميد ياسين محمود و عبد الرحمن عبد الحميد ياسين، و قدم محافظ بورسعيد خالص العزاء إلى أسر المتوفيين في حادث انهيار العقار حي الشرق،  متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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