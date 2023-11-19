انهيار عقار سكني في بورسعيد.. والمحافظ يصل موقع الحادث

شهد حى الشرق فى محافظة بورسعيد، منذ قليل، انهيار أحد العقارات السكنية القديمة بجوار مدرسة سانت مارى فى مشهد مأسوي تدخلت خلاله عناية الله كون الأمطار وسوء الطقس منع التكدس الذي تشهده المنطقة من مرور الطلاب ذهابا وايابا إلى سناتر الدروس الخصوصية بمجمع البريد المجاور للعقار المنكوب.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد فرقها للتدخل السريع ورفع الأنقاض تحسبا لوجود ضحايا أسفلها كون العقار يقتنه عدد قليل من المواطنين يرجع تواجدهم بداخله وقت الانهيار.

ووصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إلى موقع العقار المنكوب للوقوف على الحادث وتداعياته وحجم الخسائر الناجمة و الإصابات و الضحايا.

وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات تجاه الحادث والمصابين وإعداد تقرير كامل مفصل عن الواقعة.