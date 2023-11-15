عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لمتابعة آخر مستجدات أعمال تطوير شارع عزمي الذي يعد محور الخروج والدخول من والي ميناء بورسعيد الغربي، والذي يشهد أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة، في إطار خطة التطوير الموسعة لمنظومة الطرق بورسعيد

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ،واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، و اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، وممثلي هيئة قناه السويس ،وعدد من الجهات التنفيذية.

وأكد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع علي سرعة البدء في اعمال التطوير ، نظرا لأهمية الشارع الحيوية الذي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الحاويات من ميناء غرب بورسعيد، فضلا عن حل مشكلات الازدحام و التيسير على المواطنين في المقام الأول ، وتحقيقا للمظهر الحضاري اللائق.

نظرا لأهميته الحيوية..محافظ بورسعيد يشدد على سرعة البدء فى تطوير شارع عزمى IMG-20231115-WA0076 IMG-20231115-WA0079 IMG-20231115-WA0075 IMG-20231115-WA0078 IMG-20231115-WA0080

بما يحقق السيولة المرورية في المنطقة، و تذليل كافة العقبات بما يضمن تنفيذ أعمال التطوير على أعلى درجة من الكفاءة تماشيا مع التنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا .