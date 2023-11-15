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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمين مستقبل وطن بورسعيد : ندعم الرئيس السيسى لرؤيته الثاقبة | شاهد

أمين حزب مستقبل وطن
أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد النائب عادل اللمعى

أكد النائب عادل اللمعي، أمين حزب مستقبل وطن فى محافظة بورسعيد وعضو مجلس الشيوخ  دعم الحزب لاستكمال المسيرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

واوضح أمين مستقبل وطن بورسعيد ورئيس الكتلة البرلمانية بالمحافظة  أن الرئيس السيسي شخصية ذو رؤية ثاقبة إن كانت في المشروعات التنموية والتي من بينها قناة السويس الجديدة، أو في التسليح للقوات المسلحة والحفاظ على أرض الوطن.

وشدد أمين مستقبل وطن بورسعيد على تحرك الأمانة بشكل فعال فى بورسعيد للتلاحم مع المواطنين وتوعيتهم بضرورة المشاركة فى الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وكذا توعيتهم بما يحاط بالوطن من مكائد ومخاطر تستلزم وحدة الصف الوطنى بكافة طوائفه. 

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كان حزب مستقبل وطن - أمانة محافظة بورسعيد، نظم مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بالمركز الثقافي الكائن في حي الشرق بالمحافظة، بحضور المئات من أهالي محافظة بورسعيد. 

حضر المؤتمر اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وممثلي عن الكنيسة والأوقاف والأزهر الشريف، والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن : النائب عادل اللمعي، أمين الحزب بالمحافظة، دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب دكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، حسن عمار، عضو مجلس النواب، ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب.

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