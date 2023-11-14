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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على إنهاء الصيانة الشاملة لـ 6 مدارس| تفاصيل

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على إنهاء الصيانة الشاملة ل ٦ مدارس | تفا

شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال اجتماع عقده بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد والمهندس حمودة بدر مدير الأبنية التعليمية على سرعة إنهاء خطة الصيانة الشاملة بـ 6 مدارس. 

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وأمر محافظ بورسعيد بسرعة تكليف شركات مقاولين للتدخل لأعمال الصيانة الشاملة بمدرسة القناة الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد أحمد سامي الثانوية للبنين، ومدرسة السيدة زينب الاعدادية بنات،ومدرسة طارق بن زياد ، مدرسة ابي عبيدة بن الجراح الابتدائية ، مدرسة النور للمكفوفين.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ خطة تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس بكل المراحل التعليمية بنطاق محافظة بورسعيد على أعلى مستوى، في إطار خطة النهوض بالعملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا بالمحافظة .

واستعرض محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع المدارس التي تحتاج لأعمال صيانة شاملة والتى تشمل أعمال دهان المدارس وصيانة المرافق والشكل الجمالى بالمدارس. 

وأكد محافظ بورسعيد تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة بالمدارس على أعلى درجة من الكفاءة بما يوفر المناخ المناسب للطلاب ويساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدا على توفير الدعم الكامل لتطوير المدارس وتحقيق أفضل مستوى تعليمى للطلاب أجل أبنائنا الطلاب ومزودة ، لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا بالمحافظة.

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