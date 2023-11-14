إزالة 6 حالات تعدي على أراض زراعية جنوب بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة.

وواصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بقيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد و عدد من الجهات الأمنية وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدي على أراضٍ زراعية بجمعيتي الخليل و عمرو بن العاص الزراعية بمساحة ٨٥٠ م٢ بجنوب بورسعيد ،التابعة لمديرية الزراعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة ٦ حالات تعدي على أراضي زراعية جنوب بورسعيد IMG-20231114-WA0018 IMG-20231114-WA0019 IMG-20231114-WA0014 IMG-20231114-WA0017 IMG-20231114-WA0015 IMG-20231114-WA0016

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف ازالة التعديات على أملاك الدولة ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة.

ولفت إلى أن حملات الإزالة سوف تستمر خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.