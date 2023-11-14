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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 6 حالات تعدي على أراض زراعية جنوب بورسعيد

إزالة ٦ حالات تعدي
إزالة ٦ حالات تعدي على أراضي زراعية جنوب بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة. 

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وواصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بقيادة اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد و عدد من الجهات الأمنية وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدي على أراضٍ زراعية بجمعيتي الخليل و عمرو بن العاص الزراعية بمساحة ٨٥٠ م٢ بجنوب بورسعيد ،التابعة لمديرية الزراعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة ٦ حالات تعدي على أراضي زراعية جنوب بورسعيد

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IMG-20231114-WA0018
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IMG-20231114-WA0019
IMG-20231114-WA0014
IMG-20231114-WA0014
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IMG-20231114-WA0017
IMG-20231114-WA0015
IMG-20231114-WA0015
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وأكد  محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف ازالة التعديات على أملاك الدولة  ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة.

ولفت إلى أن حملات الإزالة سوف تستمر خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

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