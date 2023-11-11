تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير العمل ونسب تنفيذ الأعمال في تطوير ورفع كفاءة شارع "عبد الحليم محمود" بنطاق حي الزهور، وذلك ضمن الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق بعدد من أحياء المحافظة.

ويجرى تطوير ورفع كفاءة ورصف وإضاءة الشارع، تحت إشراف جهاز التعمير "منطقة تعمير بورسعيد".

رافق المحافظ؛ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، والمهندسة هويدا شميس، مدير منطقة تعمير بورسعيد، والمهندسة زينب الجباس، مدير المشروعات، والجهات المنفذة للمشروعات.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع عبد الحليم محمود IMG-20231111-WA0048 IMG-20231111-WA0051 IMG-20231111-WA0046 IMG-20231111-WA0047 IMG-20231111-WA0052 IMG-20231111-WA0044 IMG-20231111-WA0045 IMG-20231111-WA0050 IMG-20231111-WA0054 IMG-20231111-WA0049

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل، والتنسيق بين الجهات المختصة لسرعة نهو تطوير الشارع في أقرب وقت.

وأوضح أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات، لافتا إلى أن مشروعات رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد تسير بالتوازى مع إنشاء مشروعات قومية فى جميع المجالات، بما يحدث طفرة فى مجمل الخدمات المقدمة بالمحافظة.