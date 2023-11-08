قبل بيعه بأسواق بورسعيد.. ضبط كميات كبيرة من الدقيق الفاخر المهرب

أحكم رجال الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد بالتنسيق مع مباحث التموين قبضتهم على كميات كبيرة من الدقيق بدون فواتير دالة على مصدره غير مدون عليه أسم المطحن وعنوانه ورقم الترخيص.

وكانت معلومات وردت إلى محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد تفيد بوجود كميات من الدقيق مجهولة المصدر على سيارة محملة بالعديد من المواد الغذائية.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الحملة من ضبط السيارة محملة ب 1/2 طن دقيق فاخر 72% معبأ داخل اكياس بلاستيكيه زنه كل كيس واحد -1 كجم مجهول المصدر غير مدون عليه أسم المطحن - عنوانه - رقم الترخيص قبل توزيعه على المحال التجارية وكبار التجار فى بورسعيد مخالفاً قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحررت المحاضر بالوقائع والعرض على نيابة بورسعيد العامة للتحقيق .

وخلال مباشرة الحملة فى بورسعيد عملها حررت 12 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية و15 محضر شهادات صحية بالإضافة إلى 6 محاضر بيع سجائر أزيد من السعر الرسمي.